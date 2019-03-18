騎車鑽吊臂下 鋼索割喉重摔亡

2019-03-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣69歲邱姓老翁，前天騎機車行經台13線尖豐路段，江男駕駛起重機從巷道駛出，邱男疑試圖從吊臂下穿過，慘遭吊臂的鋼索勒頸後重摔；邱男頸部遭割傷、頭部重創送醫不治，檢警昨依業務過失致死罪嫌將江男送辦。

16日下午3點41分，邱姓老翁獨自騎機車，沿頭份市尖豐路欲返回造橋鄉住處，經過一處巷道口時，從巷內一家金屬工廠駛出的大型起重機，正準備要進入台13線。

邱男疑似要從吊臂下鑽過，未注意到懸掛在吊臂上的鋼索，頸部遭直徑約1.6公分的鋼索勒勾，整個人當場重摔在地、安全帽也被掀脫，機車往前滑行30多公尺、撞上對向路邊車輛才停住。

驚悚過程被後方車輛行車紀錄器錄下，目擊者驚聲尖叫報警，救護人員到場發現老翁已無生命跡象，頸部有一道8公分長、2公分深的撕裂傷口，緊急送醫無力回天；檢警昨相驗，老翁後腦血腫、胸部骨折和頸部割傷，研判死因為顱骨重創及氣血胸。

警方調查，雙方都未酒駕；江男向警方供稱，案發時正從工廠巷道匯入台13線，因知道台13線車流大，故都會放慢速度，但因位處斜坡，吊臂向下傾斜，他也因視線死角根本看不到騎士，對方疑似試圖從吊臂下駛過，未料遭鋼索割喉。

起重機駕駛 涉業務過失致死

警方指出，肇事起重機未申請臨時通行證，將先處以最高9千元罰款，並依業務過失致死罪嫌將江男送辦。

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