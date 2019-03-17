行車糾紛 假冒刑警還銬人

2019-03-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡里1月傳出有「警察」追捕犯人撞到民眾車輛，警方傳喚26歲陳姓、李姓與28歲肇事男子，發現陳男等人竟假冒刑事局警察，還將人上手銬。陳男辯稱處理行車糾紛時，對方車輛不慎撞到民眾轎車，但警方懷疑案情不單純，依妨害自由、僭行公務員職權等罪將陳男3人函送法辦。

陳男等人供稱，與柯姓男子、柯男的張姓女友發生行車糾紛，進入柯男轎車談判，為了讓對方就範，才穿上角色扮演使用的刑警背心；當時陳男3人都穿上刑警背心，與柯在車上發生拉扯，柯的轎車失控往民宅處衝去、撞上民宅前車輛。

有住戶見狀上前關心，柯趁亂跑走，陳等人謊稱「我們是刑事局中部打擊犯罪中心警察，在追捕犯人」，還拿出手銬銬住張女，稱「等一下有警察來處理車禍」，隨即離開。由於民眾等不到處理車禍的員警，報警後才知有人假冒警察，警方循線在台中市找到陳男3人。

柯男表示，當時與對方發生言語衝突，陳突然衝上車搜索車輛，他擔心受傷才跑走。警方不排除，行車糾紛只是托詞，兩造有可能進行不法交易，結果一方對另一方「黑吃黑」，正進一步調查釐清疑點。

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