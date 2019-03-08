網購大麻膠囊救癌妻 其情可憫緩刑

2019-03-08

台大碩士試偏方 妻仍過世

〔記者廖淑玲／雲林報導〕擁有台大碩士學歷的江姓男子，因妻子罹癌末期，在網路看到大麻偏方稱可治癌，鋌而走險網購「大麻膠囊」被捕，救妻不成反吃上買毒官司，雲林地院法官認定江男確實是為了救妻觸法，以其「鶼鰈情深，其情可憫」輕判1年9月、緩刑2年。

判決指出，49歲江男因張姓配偶罹患乳癌轉移至骨頭及腦部，醫師判定無法治療需移至安寧病房，江男心碎又無助，為求治癌末妻，去年2月底在網上看見大麻可治療癌症偏方後，認為是治療妻子的最後希望，去年3月12日自美國將含有大麻成分黃色膠囊37顆（重25.24公克）及咖啡色膠囊19顆（重14.92公克）包裹，以國際郵包裹寄運入台。

原在南非工作的江男落網後，自訴與妻結婚20餘年，一直是安分守己的人，信守一貫道吃素、行善，不可能與毒品扯上關係，奈何妻子2015年10月罹患乳癌，他們緊急從南非回台灣治療，2年後妻子病情惡化，去年2月醫師判定無法有效治療，妻子一直問「誰能救我？因為孩子還小，希望活下來」，江男心痛不已；他去年3月郵購大麻被查獲，妻子去年4月離世。

案經雲林地院合議庭庭長許佩如、法官陳育良、黃偉銘審理，以罕見千字文「本院審酌天地有情、人間有愛，被告與妻子鶼鰈情深，急於救助癌末妻子的動機，不願意放棄任何一絲希望的心，全然不顧慮自己的大好前程，恐因此舉而讓自身陷入牢獄之災，被告的此情此舉深深打動合議庭法官的心…」舖陳江男心境，決定給予重生機會。

醫師︰應透過醫院合法申請

台大雲林醫院腫瘤科主任陳若白表示，大麻有止痛功能，對部分罕見癌症確有療效，但在台灣屬於二級毒品需嚴格管控，提醒病患及家屬應與主治醫師充分溝通並循正常醫療管道，由醫院合法申請，雖然費時，但對病人更具保護。

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