網尋救命恩人遭揭黑暗史 正妹駁輕生說

2019-03-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕約30歲的高姓正妹人妻疑與丈夫爭吵，獨自到台中市望高寮燒炭輕生，沒想到引燃汽車，她及時被路人救出，高女事後對生命有深刻的體會，她昨天透過臉書想尋找救命恩人，強調「我只是想親口說聲道謝」，卻引來自稱熟識高女的網友，撰文指高女有常鬧自殺、以生命威脅借錢等黑暗史。

高女回應說，希望能拿出證據，她不認識質疑她的人，更無網友所指的黑暗史，或帶小孩失蹤、潑油漆等行為，包括指控她四處跟男人要錢，討不到錢就鬧自殺，或帶著鄰居小孩失蹤等不實言論，「隨您們編寫」，她只想感謝救她的人，也希望網友不要因她的貼文，而有負面情緒。

上月20日凌晨零時許，到望高寮賞月的遊客，見一輛車起火燃燒，遊客邊報警，邊將已昏迷的高女救出，警方調查，高女可能與丈夫吵架想不開，才會到望高寮燒炭，所幸僅受嗆傷，很快就出院，高女昨清晨卻以本名於臉書社團貼上醫師診斷書與新聞報導，希望能找到救她的恩人。

高女說，她隔天清醒後，才知道車子全燒光，被救出的過程完全沒記憶，她向警方索取救命恩人資料，警察不肯給，她只好上網找人，強調只是「想親口說聲道謝」，她還稱，自己的輕生之舉，虛耗社會資源，她向社會大眾道歉。

多數網友都鼓勵她振作，好好活下去，甚而大讚她長得很漂亮，卻有自稱熟識高女的網友，指高女常鬧自殺，以生命威脅男方或朋友索錢，也曾潑油漆，另有自稱是高女前男友妹妹的網友，指高女曾有諸多威脅言行，把她哥哥嚇壞了，留言內容堪稱「樓歪了」，這些留言也引起支持與質疑高女雙方的筆戰。

照片是否本人 高女未回覆

高女還說，她並非「情傷輕生」，但她沒說明輕生真正動機，她僅強調，「任何理由，都不能成為自殺的理由」，她確實錯了，只希望能親口向捨身救她的陌生人道謝，記者透過臉書詢問輕生原因，及照片是否本人，她並未回覆。

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