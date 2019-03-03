殺人案 4成與喝酒有關

2019-03-03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市發生拿馬克杯砸死酒友的命案，讓酒後殺人案再添一樁！衛福部草療精神科醫師沈政男表示，酒精是暴力犯罪的重要因素，國外統計，殺人案件40%與喝酒有關，酒精會對大腦產生去抑制作用，削弱判斷力，即使不是窮凶極惡的人，都可能因喝酒而變了一個人。

沈政男表示，殺人案件還不只跟犯案者喝酒有關，也跟被害人喝酒有關，最常見的是，兩人都喝了酒後發生衝突，繼而殺人與被殺，且在晚上時間較多，發生在南投的凶殺案即是此種狀況。

沈政男說，不是所有喝酒的人都會有暴力行為，會酒後殺人跟性格特質有關，如果這個人有反社會傾向，酒後殺人發生機率更高。但即使不是具有反社會傾向的人，也有可能酒後釀禍，因為酒精會對大腦產生抑制作用，削弱判斷力，變得更衝動。

沈政男建議有酒癮的人，家人應勸其就醫，酒癮治療最困難的在於當事人沒有病識感，如能突破這一關，願意接受治療，各醫療院所精神科都能提供適當的酒癮治療。

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