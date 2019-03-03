把酒勸忘年之交找工作 被嫌碎念6旬翁慘遭勒頸砸頭亡

2019-03-03

〔記者謝介裕／南投報導〕30歲男子侯政宏與64歲張姓友人喝酒時，不滿張男碎唸他無業又不認真找工作，竟手持皮帶勒張男的頸部，並用陶製馬克杯砸其頭部致死。警方昨依殺人罪嫌移送，檢方訊後聲請羈押獲准。

被馬克杯砸爆頭 親友不捨

南投警分局2月28日夜間7時許，接獲民眾報案，指南投市彰南路3段有人死亡，到場後發現張姓男子住處內有多處血跡，循著血跡上2樓，赫見張男倒臥浴缸內，送醫急救仍不治。由於案發現場無目擊證人，案情一度陷入膠著。

南投地檢署檢察官張鈞翔3月1日會同法醫相驗及解剖，初步認定死者頸部咽喉有2處疑被勒住的瘀傷，且頭部遭異物重擊，出現約4公分傷痕。南投警分局偵查隊除調閱死者住家對外路口監視錄影帶，並查訪左鄰右舍，發現侯姓男子涉嫌重大，將他逮捕到案。

侯嫌一度否認涉案，辯稱張男可能是自己酒後不慎跌倒受傷，直到警方出示路口監視錄影帶，顯示案發當天下午5時到晚間7時他都在張男家，張男因延誤就醫才會失血過多死亡。侯嫌禁不起良心譴責，坦承因死者一直碎念他不去工作，憤而行凶。

警方表示，侯嫌與張男相差34歲，2人因打零工認識，成為忘年之交。最近侯嫌打零工的機會減少，經常夜宿張男家。案發當天，2人又一起吃飯、飲酒之際，張男建議他別好吃懶做，儘速找到一個好工作，沒想到一番好意惹來侯嫌不悅，痛下殺機。

南投地檢署複訊後，向南投地方法院聲請羈押，院方認為侯嫌涉案情節重大且有逃亡之虞，予以准押。死者親友在傷心難過之餘，更期盼司法能重判侯嫌，還給他們一個公道。

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