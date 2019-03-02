偷領亡母遺產 嫂提告 一毛未取 法官判緩刑

2019-03-02

兄是植物人 還有兩妹妹

〔記者王捷／台南報導〕沈姓男子在亡母頭七還沒辦完，就拿母親印章到金融機構提領近70萬元，沈男的嫂嫂認為他不孝還冒名領錢，控告沈偽造文書。沈男到庭慟稱，其中近50萬元是母親替胞妹存的錢，生前囑咐他要還給妹妹，另20多萬元拿來辦喪事。法官查出他的說法有所本，且領出錢後自己確實未獲利，輕判5個月刑期，並給予緩刑。

獨自照顧病母 妹會資助

沈男有位植物人胞兄，下有兩個妹妹，2013年沈母臥病在床，沈男獨自照顧母親，當時兄妹開會決議，沈母存款交由沈男運用；2015年沈母過世，沈男拿著亡母印章到金融機構提領近70萬元，此舉惹怒嫂嫂，認為沈男冒用沈母名義領錢，依遺產分配已侵害丈夫權益，怒告偽造文書。

嫂嫂主張，沈男雖自稱母親生前曾託付管理存款帳戶，但母親死後，如何運用遺產應由家族討論，或經民事訴訟判定，不能由沈男一人決定。

母遺願 錢要還給兩女兒

沈男說，自從母親重病，都是他獨自照顧母親，兩個妹妹出社會後，每個月都給母親生活費，母親捨不得花、幫妹妹存起來，過世前囑咐他要還給妹妹，這筆近70萬元存款中，大部分是母親替妹妹存的錢，他要給妹妹，另一部分是喪葬費用，自己一毛未取。

他領出錢照做 嫂有意見

法官審查金流紀錄發現，沈男雖領了這筆錢，但自己也貼錢辦喪事，加上兩名妹妹作證，二哥確實把錢還給她們，並主辦母親喪禮，沒有獲得不法利益。法官認為，沈男冒用亡母印鑑領錢，觸犯偽造文書罪，胞妹雖願意給沈男緩刑機會，但嫂嫂不肯，覺得應該理清財產分配，才同意沈男緩刑。

一審法院判決指出，遺產分配與偽造文書是不同的事，判沈男5個月徒刑、緩刑2年，並施以法治教育；嫂嫂提起上訴，認為沈男詐欺取財，應追徵、扣押沈男不法所得。

嫂上訴追錢 法官判免徵

二審法官認為，沈男領的錢在法律上是「不法所得」，但已返還胞妹及用於喪事，如再追徵太苛求，也不符合刑法精神，故維持5個月刑期、緩刑2年，還撤除沈男的法治教育。

資料照

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