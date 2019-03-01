女摔死流浪貓 還嗆砍送養人

2019-03-01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市疑似出現貓咪殺手！一名江姓女子向胡姓女子認養黑貓「白襪」，送養的胡女事後關切貓隻狀況，未料江女脫口而出「貓死了」，問江母驚覺江女曾假冒愛貓人士，領養了6、7隻流浪貓，結果多隻生死不明，懷疑江女是「貓咪殺手」，除了報警，並通報新北市動物保護防疫處救援；動保處查出「白襪」已遭江女摔撞死亡，除裁罰1萬5000元，並將江女列入認養黑名單。

貓咪殺手？被列黑名單

胡女指控，32歲江女1月份來看貓，2月17日領養「白襪」後失聯，她2月24日聯繫上江母，得知江女罹病，曾領養多隻流浪貓，她憂心「白襪」安危，進一步找到江女，約定2月25日接回白襪，未料約定時間前2小時，江女來電告知貓跑走了，後來改口貓死了，還嗆她「妳來就砍妳」。

送養人關切 揪出暴行

胡女說，當初江女領養時態度懇切，還說願當志工，她才放心送養，得知「白襪」死訊後非常傷心。由於江女曾認養多隻流浪貓，胡女請動保處展開救援，動保處已派員了解。

新北市動保處長陳淵泉表示，江女指稱黑貓「白襪」躲在櫃子角落，她將貓拉出時被咬，用力甩開時，黑貓不慎「撞床」死亡，故依動保法的過失致死規定，裁罰江女1萬5000元，及列入認養黑名單。

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