地下匯兌黑吃黑搶350萬 通緝犯攜女友逃亡落網

2019-02-25

〔記者王冠仁／台北報導〕日前在台北車站發生的350萬元搶案，警方逮捕最後一嫌、綽號「小強」的24歲男子梁睿承，梁有毒品、詐欺、傷害等4條通緝，警方前天在梁的馬姓女友蘆洲住家埋伏，見兩人外出逮人，除將梁解送歸案、追究搶奪罪責，馬女也因藏匿人犯將吃上官司。

警方說，本月12日下午，趙、李2人與梁相約交易人民幣，梁交付350萬元台幣，趙、李將87萬人民幣轉帳至指定帳戶；梁開車載洪嘉宏、梁的母親袁文伶前往，待人民幣轉帳後搶回350萬逃往北投；梁原本下車吃泡麵，他見警方上門，丟下洪與母親落跑，2人被逮。

梁母日前聲稱，她5年沒見到兒子，當天專心顧錢，不知兒子開車；31歲共犯洪嘉宏則說，他透過網路認識梁，當時去北投是要領取11萬酬勞。

梁與馬女逃亡11天期間，不是躲藏在馬女的蘆洲住處，就是外出住旅館，梁被逮後聲稱，他本來想照約定交易，臨時起意才搶錢。

不過警方查出，梁犯案前一天曾去台中租車，且梁與洪住在一起；犯案當天，袁還去銀行領出350萬元現金。警方不排除梁等人看準地下匯兌業者就算被搶也不敢報案，以此手法多次黑吃黑，將深入追查。

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