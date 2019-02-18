比特犬不亂叫 賊蓋布袋偷孕犬

2019-02-18

孕犬一路都很安靜 眼尖警見狗尾巴 盤查救出

〔記者陳鳳麗／南投報導〕60歲李男日前到南投縣國姓鄉的一處狗舍，大膽偷竊被列為世界10大惡犬的比特犬，1隻懷孕的比特犬竟乖乖地被他裝進飼料袋，置於機車腳踏板上，狗兒雖一路安靜，仍被警方攔下盤查，意外救出比特犬。

李男落網後稱「母狗用手一招就來」，但馴犬教練段傳仁說，竊賊應常去該狗舍，且了解比特犬不吠叫、非特殊情況不咬人的鬥犬特性，且找懷孕犬下手並非「牠很乖」，而是看中腹中的小狗可以賣錢。

李男竊盜前科多，12日上午騎機車到國姓鄉一偏僻狗舍，在10隻比特犬中，挑中1隻懷孕的母狗，不費氣力就把狗兒裝入飼料袋，置於機車腳踏板上載回草屯鎮。

李男快到家時被巡邏員警發現，員警懷疑飼料袋內裝的是偷剪的電線攔查，卻瞥見袋口露出一截狗尾巴，打開一看，竟是隻大腹便便的比特犬。

李男一開始說狗是自己養的，後來改稱朋友送的，最後才坦承是到養比特犬的狗舍偷的。員警問他：「比特犬很凶猛，懷孕的狗要保護胎兒應該更凶，你是如何抓的？」他卻輕鬆答稱：「用手一招牠就來了！」讓員警頗感疑惑。

不過，草屯鎮馴犬教練段傳仁說，比特犬常被拿來賭博，身價頗高，這個竊賊應不是首次偷比特犬，且應多次進入該狗舍，狗兒們對他並不陌生。而他會選中懷孕母狗，絕不是因為這隻「手一招就來」，而是因生下的狗兒愈多隻就賣愈多錢。

比特犬比鬥 吠叫判輸

段傳仁也說，竊賊對比特犬習性略有研究，知道人們為了讓比特犬鬥贏，繁殖時加以改良，讓牠不會吠叫，因一吠叫未鬥就已先被判輸，且竊賊也知比特犬除非特殊情況，否則只咬狗不咬人，加上他應已讓狗兒們覺得熟悉，不會有特殊情況發生，才能大膽偷走比特犬。

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