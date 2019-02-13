情路坎坷 前男友也是暴力男

2019-02-13

〔記者王捷／台南報導〕私娼寮老闆娘阿娟被男友殺害，據警方了解，45歲的阿娟從年輕時就在當小姐，在社會底層打滾，好不容易熬出頭，自己當起老闆娘，雖然比其他私娼幸運許多，但是感情上卻一直沒有依靠。

警員私下透露，阿娟的前男友也是她的恩客，但是卻常對阿娟家暴，後來她向前男友嗆稱，另一位恩客也對她不錯，沒想到前男友卻對她棄如敝屣，讓阿娟投向前夫的懷抱，最後前夫過世，阿娟的男友不斷，在又一次經歷家暴後，阿娟遇到兇手陳男，陳男也發現阿娟精神上有問題，但疑似需要感情依靠的阿娟不想分手，甚至出言恐嚇要自殺，才釀成這次殺機。

年約50多歲的男客說，該私娼寮營業近30年，阿娟好像不是第一任老闆，早期引進了中國、東南亞媳婦吸引男客，每天下午就有熟女自己開車來，車上載了一起來賺錢的朋友到私娼寮上班，雖然房間只有3間，但生意好時常有4、5個小姐共用，但這些小姐來來去去，不時會更換，加上一次性交易只要800元，讓男客覺得很划算。

每次被檢舉賣淫都稱無辜

警方指出，這間私娼寮歷久不衰，是因為阿娟每次被檢舉都稱不知情，並表示她是將房子出租的房東，小姐在房間裡做什麼她不知情，由於沒有直接證據，讓警方很難取締，才會讓私娼寮春風吹又生。

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