感情「債」扯不清 老鴇慘遭男友掐死

2019-02-13

恩客變同居人 生活一團糟

〔記者王捷／台南報導〕台南一間經營近30年的私娼寮昨下午傳出命案。45歲老闆娘阿娟疑因賭債、感情糾紛，與男友陳智賢發生爭吵，陳男不滿阿娟不放手，又恐嚇他，失控掐死阿娟後報警，警方獲報後用手電筒照亮昏暗的私娼寮，陳男軟癱在陰暗角落，喃喃向警方自首殺死女友，全案以殺人罪嫌偵辦，陳在警分局短暫拘留時說，希望能被收押，至少能好好睡覺。

54歲陳智賢以粗工為生，原本也是私娼寮的常客，常去捧阿娟的場，1年多前陳智賢接到阿娟的電話，自稱被男友家暴進醫院，讓陳男覺得阿娟需要幫助，因此到醫院看她，阿娟因為怕男友再找上門，拜託陳智賢帶她回家避風頭。

粗工想分手 女友大鬧3天

陳向警方供稱，阿娟來他家住了幾天後，阿娟對他示愛，兩人展開為期1年多的交往，跟阿娟交往後時好時壞，好的時候很好，不好的時候就大鬧脾氣，生活一團糟，但想分手已經來不及了，只要他一提分手阿娟就到他家來鬧，甚至買木炭到他家自殺。

稱女友嗆殺家人 才要她命

警方指出，兇案起因疑除了感情問題還有財務問題，阿娟與陳交往時，常常帶著陳男四處賭博，輸的算陳的，贏的錢阿娟就拿走，加上阿娟原本就常鬧情緒，讓兩人的隔閡越來越大。兩人昨天上午又為此吵架，阿娟當時透過社群軟體找到陳的家人，恐嚇陳要是不願繼續交往，就要到陳家放火。

陳男指出，跟阿娟交往1年多期間，要隨傳隨到，睡不好也吃不好，昨天下午因為受不了阿娟威脅他，加上連續3天被阿娟鬧得無法睡覺，又吃了一點阿娟的安眠藥，因此情緒失控勒死阿娟。

自行報案：我殺死女友了

陳男供稱，看見阿娟斷氣，思考一陣子才打電話報警。警方到場後將陳逮捕，檢方初步相驗發現，阿娟屍體的頸部有不明顯勒痕，安排14日解剖。

阿娟的女兒得知母親過世，趕到現場指認，情緒相當低落，警方指出，阿娟的女兒對這件事感到很意外、悲傷，但因為長期沒有住在一起，雖然母女有電話聯絡，但是女兒不曉得媽媽交男友，也不知道兩人為何爭吵。

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