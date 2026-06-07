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    首頁 > 社會

    中市豐勢路流浪犬突竄出 害機車騎士慘摔

    2026/06/07 16:10 記者歐素美／台中報導
    疑流浪犬突然竄出，害機車騎士慘摔。（圖由民眾提供）

    疑流浪犬突然竄出，害機車騎士慘摔。（圖由民眾提供）

    羅姓男子日前騎機車行經台中市石岡區豐勢路時，1隻黑狗突然闖出來，害騎士摔車，機車往前滑行並撞到停在人行道的1輛轎車，羅姓男子受傷送醫，東勢警分局統計，今年轄內豐勢路段共發生3件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷交通事故，這類事故與飼主未妥善看管寵物或流浪狗有關，呼籲飼主務必善盡責任，加強寵物的照護與管束，避免一時疏忽造成無可挽回的憾事。

    本月4日上午5時15分左右，羅姓男騎機車由豐原往東勢方向，行經石岡區豐勢路505之7號前，1隻疑似流浪犬的黑狗突然自中央安全島竄出，騎士反應不及撞上摔倒，機車並滑行撞擊停在民宅前人行道上的1輛轎車。

    羅男手腳多處擦挫傷，經救護車送往東勢農民醫院治療，警方到場後對騎士實施酒測，酒測值為零，排除酒後駕車因素。警方已調閱沿線住家監視器畫面，進一步釐清事故發生原因及相關責任，並通報動保處到場處理。

    東勢警分局統計，今年轄內豐勢路段共發生3件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷交通事故，主要與飼主未妥善看管寵物或流浪犬有關，若飼主疏縱動物造成交通事故或妨害交通，警方將依道路交通管理處罰條例第84條規定舉發，處以300元以上、600元以下罰鍰；若造成傷亡，飼主還須面臨刑事責任與民事賠償。

    東勢警分局提醒用路人，如發現流浪貓狗出沒於道路影響交通，可撥打台中市動保處捕犬專線04-23814978，通報動保處協助友善捕捉與妥善安置，共同降低事故風險。

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