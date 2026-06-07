違規代辦移民業務 移民署今年已裁罰4件

移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

近來在社群媒體上，經常有人透過文章或影片，聲稱可以代辦「探親簽證、依親簽證」等移民業務，也有民眾於影音平台刊登提供簽證申請等移民諮詢服務，不過，這些行為都已觸法。移民署今天指出，今年至今未經許可代辦移民業務經裁罰的件數已有4件，民眾不可不慎。

移民署指出，依入出國及移民法規定，公司組織經營移民業務應先向移民署申請經營許可，並向移民署領取註冊登記證始得營業；依律師法規定經營移民業務者，應向移民署申請領取註冊登記證。

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移民署說，未向移民署領取註冊登記證，違法經營觀光以外之居留、停留、定居、永久居留或歸化等移民業務者，可處20萬元以上、100萬元以下之罰鍰，並得「按次」處罰。

移民署呼籲，有移民規劃的民眾，若無法自行辦理相關申請程序，務必選擇經移民署許可的合法移民業務機構，以及有經審閱確認的移民廣告，以保障自身權益，避免受騙；合法移民業務機構的相關資訊，請至移民署官網「移民業務機構管理專區」查詢。

移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

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