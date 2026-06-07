為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    違規代辦移民業務 移民署今年已裁罰4件

    2026/06/07 15:57 記者王冠仁／台北報導
    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    近來在社群媒體上，經常有人透過文章或影片，聲稱可以代辦「探親簽證、依親簽證」等移民業務，也有民眾於影音平台刊登提供簽證申請等移民諮詢服務，不過，這些行為都已觸法。移民署今天指出，今年至今未經許可代辦移民業務經裁罰的件數已有4件，民眾不可不慎。

    移民署指出，依入出國及移民法規定，公司組織經營移民業務應先向移民署申請經營許可，並向移民署領取註冊登記證始得營業；依律師法規定經營移民業務者，應向移民署申請領取註冊登記證。

    移民署說，未向移民署領取註冊登記證，違法經營觀光以外之居留、停留、定居、永久居留或歸化等移民業務者，可處20萬元以上、100萬元以下之罰鍰，並得「按次」處罰。

    移民署呼籲，有移民規劃的民眾，若無法自行辦理相關申請程序，務必選擇經移民署許可的合法移民業務機構，以及有經審閱確認的移民廣告，以保障自身權益，避免受騙；合法移民業務機構的相關資訊，請至移民署官網「移民業務機構管理專區」查詢。

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    移民署呼籲移民業務應透過合法業者進行。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播