男女朋友吵架路人勸架 一句「關你屁事」1打2將人打趴

台中西屯區今天凌晨發生互毆案件，警方到場時將受傷倒地的謝姓男子送醫，訊後依傷害和違反社維法將雙方送辦。（記者陳建志翻攝）

台中一名謝姓男子（33歲），今天凌晨和江姓女友（24歲），在夜店酒後因故發生口角，謝男並疑似有動手，一名尤姓男子（22歲）路過看到上前勸解，謝男和弟弟疑嗆「關你屁事」引發雙方衝突，謝姓兄弟和尤男互毆，謝姓哥哥最後被尤男打趴倒地送醫，警方獲報今天通知尤男到案說明，雙方原本互告傷害，但後來和解撤告，警方仍依傷害、社會秩序維護法送辦。

台中市警局第六分局今天凌晨接獲報案，指稱西屯區青海南街一帶有民眾打架，立刻派遣巡邏警力到場，抵達時一名謝姓男子（33歲）躺臥地上，表示被打受傷，不過出手的尤姓男子已經離開，立刻協助將謝男送醫。

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警方調查後發現，分別為33歲、31歲的謝姓兄弟，今天凌晨和謝姓哥哥的江姓女友（24歲）到夜店喝酒，酒後謝姓哥哥和江女因故發生口角，謝男並疑似有動手，一名尤姓男子剛路過看到勸架，謝男認為尤男多管閒事嗆「關你屁事」引發雙方衝突。

謝姓兄弟和尤男出手互毆，但尤男看起來像是「練家子」出手將謝姓哥哥擊倒在地，警方今天通知尤男到案說明，雙方原本互告傷害，但後來和解撤告，不過警方仍依傷害罪和違反社會秩序維護法送辦。

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