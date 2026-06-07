為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男女朋友吵架路人勸架 一句「關你屁事」1打2將人打趴

    2026/06/07 16:51 記者陳建志／台中報導
    台中西屯區今天凌晨發生互毆案件，警方到場時將受傷倒地的謝姓男子送醫，訊後依傷害和違反社維法將雙方送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中西屯區今天凌晨發生互毆案件，警方到場時將受傷倒地的謝姓男子送醫，訊後依傷害和違反社維法將雙方送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中一名謝姓男子（33歲），今天凌晨和江姓女友（24歲），在夜店酒後因故發生口角，謝男並疑似有動手，一名尤姓男子（22歲）路過看到上前勸解，謝男和弟弟疑嗆「關你屁事」引發雙方衝突，謝姓兄弟和尤男互毆，謝姓哥哥最後被尤男打趴倒地送醫，警方獲報今天通知尤男到案說明，雙方原本互告傷害，但後來和解撤告，警方仍依傷害、社會秩序維護法送辦。

    台中市警局第六分局今天凌晨接獲報案，指稱西屯區青海南街一帶有民眾打架，立刻派遣巡邏警力到場，抵達時一名謝姓男子（33歲）躺臥地上，表示被打受傷，不過出手的尤姓男子已經離開，立刻協助將謝男送醫。

    警方調查後發現，分別為33歲、31歲的謝姓兄弟，今天凌晨和謝姓哥哥的江姓女友（24歲）到夜店喝酒，酒後謝姓哥哥和江女因故發生口角，謝男並疑似有動手，一名尤姓男子剛路過看到勸架，謝男認為尤男多管閒事嗆「關你屁事」引發雙方衝突。

    謝姓兄弟和尤男出手互毆，但尤男看起來像是「練家子」出手將謝姓哥哥擊倒在地，警方今天通知尤男到案說明，雙方原本互告傷害，但後來和解撤告，不過警方仍依傷害罪和違反社會秩序維護法送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播