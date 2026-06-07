鄭琇月辭世400萬手鐲失竊！土城警過濾醫院、運體車、殯儀館監視器

資深台語歌手鄭琇月近日安詳辭世，享壽69歲。（翻攝自YouTube）

歌手鄭琇月上月底辭世，但長年配戴在她身上的玉手鐲卻不翼而飛，丈夫何英哲、女兒何以奇及兒子等至親難掩哀痛，家屬哀戚治喪之際，回神想起陪伴母親多年的手鐲卻離奇消失，媒體訪問丈夫何英哲，他透露妻子30多年前斥資400萬元購買這只玉手鐲，是很重要的紀念物，只要能找回來都既往不咎，兒女都已經報案，製作筆錄。

土城警分局表示，目前已受理報案，取得醫院相關影像，今天殯葬業者將提供行車紀錄器等影像，也聯繫新北市殯儀館遺體冰存室，取得相關影像，目前初步排除護理人員，仍待清查案發處新北市聯醫土城醫院配合的台灣仁本及家屬自行委託的禮儀業者等人員，追查家屬質疑失竊的玉鐲去處。

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69歲資深台語歌手鄭琇月在上月底不幸辭世，噩耗震驚演藝圈，她的歌手女兒何以奇6日晚間在社群發聲，透露母親離世後，身上配戴多年的手鐲卻離奇消失，已經報警處理。

何以奇無奈感嘆，相信任何一個家屬在面對親人離世的時候，都不希望連親人最後留下的重要遺物，都這樣不明不白地消失；她更PO文指出，「醫生宣告之後，有兩位護理人員進來替母親擦拭身體、更換衣物。」

「接著台灣仁本有兩位同仁進來，替母親蓋上往生被，催促我們收拾所有物品，送往往生室。到這裡一切過程都在趕趕趕，回想起來甚至連哀悼的時間都沒有。之後我留在往生室到早上八點，才把母親交給認識的葬儀社帶往殯儀館。」

「換句話說，手鐲消失的時間點，應該就是在病床上最後一次確認存在之後，到送往冰櫃之前的這段過程當中。這件事讓我們非常難過。」

何以奇說，「但我也無法理解，一件原本還戴在往生者身上的重要遺物，究竟是如何在醫院的照護、整理、更衣、移靈與交接流程之中消失的…目前我們已向警方報案，希望調查相關流程、交接紀錄以及監視器畫面，協助釐清事實…另外也想請教大家，是否有人曾經遇過親人在醫院離世後，遺物遺失的情況？請問後來是如何處理的？如果有相關經驗，歡迎留言或私訊我。我相信，任何一個家屬在面對親人離世的時候，都不希望連親人最後留下的重要遺物，都這樣不明不白地消失。」

氣憤的歌迷也留言，「太誇張了吧！希望琇月姐的最重要的東西能早日回到妳們身邊 如果真的是醫院or另一個葬儀社悄悄地拿走 可以建議提告 拿走往生者的重要物品就是不對 別以為家屬陷在悲傷中不知情 其實神明都有在看 琇月姐一路好走 節哀。」

何英哲表示，「那手鐲是妻子大概30幾年前買的，價值300萬、400萬，是很重要的紀念物，希望能夠找回來，只要能尋回我們不會去追究，目前女兒已報案，兒子製作筆錄，一切交給警方去辦，本來扶輪社說要幫我老婆舉辦紀念儀式，現在就先處理這件事情，不管這個玉鐲是破掉還是不小心弄丟，只要可以還給我們，既往不咎」。

鄭琇月的公公為一生傳奇的「台日最後教父」何茂記，2008年4月底因肝癌辭世，享壽90歲，台、日眾多黑道要角當時出殯時送行；何茂記長子何英哲當年澄清，父親熱心公益，在台日排解無數糾紛，擔任義消32載，絕非黑道，出殯當天台北縣義消總隊打火弟兄等各界人士、政要，送父親最後一程。

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