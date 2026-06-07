台中停車場搶走280萬還毒打被害人 3人強盜下場慘了

台中林姓男子夥同2人，前年11月在台中一處停車場搶走280萬還毒打被害人，台中高分院近日判林男維持7年10月，蔡男改判8年8月。（記者陳建志攝）

台中林姓男子，前年11月得知一名被害人身懷280萬鉅款將現身一處停車場，夥同蔡姓、林姓共犯先開車在場守候，待被害人出現拿著狀似槍枝的物品要他不要動，被害人蹲下不敢反抗，除被搶走280萬還被痛打，警方獲報逮捕3人，台中地院依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，判處7年8月至7年10月，上訴二審，近日審結，林男維持刑度，蔡姓共犯則改判8年8月。

判決指出，台中林姓男子，2024年11月11日晚上9點多，得知被害人將攜帶280萬出現在台中西屯一處停車場，即由蔡姓男子開車載著林男共3人在現場等候，待被害人開車抵達現場下車後，其中兩人先下車，拿著狀似槍枝的物品恫嚇被害人不要動。

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林男接著拿一把木棒接近，被害人見對方人多勢眾蹲下不敢反抗，林男即趁機將被害人放有280萬現金的車子開走，蔡男接著拿狀似槍枝的物品攻擊被害人臉部，造成被害人出現唇撕裂傷、臉部鈍傷、臉部撕裂傷、臉部肌膜裂傷等傷勢後，蔡男開車載著林男離開現場。

三人得手後隔天凌晨，約另一名提供消息的吳姓男子碰面分贓，被害人事後報警將三人查獲，台中地院審理後認為，三人正值青年，不思以正當途徑賺取所需，卻結夥3人以上攜帶兇器為本犯下強盜犯行，使被害人不能抗拒而被取走280萬現金，所為對於他人生命、身體、財產及社會治安均構成重大威脅。

審酌三人分工程度，以及僅一人和被害人達成和解，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，判處林男7年10月，蔡男和林姓同夥都是7年8月。

檢方與三名被告針對量刑與部分事實認定不服，依法提起上訴，請求二審法院撤銷原判決並給予適當的刑度。

台中高分院審理後近日審結，認為林男量刑妥適，但蔡男涉案部分，撤銷改判，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，改判蔡男8年8月，仍可上訴。

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