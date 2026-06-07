新北警環聯手 「聲音照相」取締改裝車

新北市新店警分局近期針對石碇區等改裝車與噪音熱點，聯手環保局強力掃蕩，透過「攔檢+聲音照相」科技執法取締違規改裝及危險駕駛。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店警分局近期針對石碇區等改裝車與噪音熱點，聯手環保局強力掃蕩，透過「攔檢+聲音照相」科技執法取締違規改裝及危險駕駛；警方昨深夜10時至今晨0時在石碇雙溪口稽查，雖未查獲有改裝車違規情況，仍將不定期實施攔檢行動，還給居民寧靜的居住品質。

新店分局表示，石碇區因位處重要聯外交通要道，假日時段大型重機及改裝車輛呼嘯而過，產生排氣管噪音，干擾當地居民生活，對此將與環保局緊密合作，於重點路段架設攔檢點，並同步運用「移動式聲音照相」系統，針對行經車輛實施分貝監測，違規者將由環保局依《噪音管制法》逕行告發。

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環保局指出，執法標準明確，車輛行駛噪音若超過管制標準（速限50公里以下路段超過86分貝；速限50至70公里路段超過90分貝），即依法逕行告發，可處3600元至3萬6000元罰鍰，自114年起至115年4月止，全市已取締噪音車4082件。

警方指出，除了科技執法，針對民眾反感的夜間改裝車，也與環保局也執行高強度夜間攔查勤務，重點取締未經認證的排氣管。若於夜間時段違規，不僅可加重裁罰至6000元，更採「按次累罰」機制，最高可處3萬元。據統計，自114年至115年4月，共執行334場次聯合攔檢，累計裁罰3011件。

警方強調，未來將持續與環保局、監理站跨機關合作，採取高強度且不定期攔檢行動，呼籲駕駛人切勿擅自改裝車輛排氣管，應遵守交通法規，尊重他人居住安寧。

警方昨深夜10時至今晨0時在新北石碇雙溪口稽查，雖未查獲有改裝車違規情況，仍將不定期實施攔檢行動，還給居民寧靜的居住品質。（記者陸運鋒翻攝）

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