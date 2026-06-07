輔大肄業生刺傷名醫江漢聲判1年6月 新北檢上訴

30歲輔大肄業的曾柏瑋刺傷名醫江漢聲，一審判他1年6月徒刑。（資料照）

30歲輔大肄業的曾柏瑋，因不滿輔仁大學附設醫院泌尿科名醫江漢聲擔任校長時被控挪用學校經費涉背信最終無罪確定，去年11月佯裝看診時自背後突襲持美工刀刺傷江漢聲，檢方依殺人未遂罪起訴曾並求刑7年，新北地院合議庭上月26日認定曾主觀上只有傷害犯意，無殺人犯意，依傷害罪判處他1年6月徒刑，對此，檢方認為法院認事用法有違誤，曾有殺人犯意，且他是朝江的泌尿系統進行攻擊，至少也有重傷害犯意，已向法院提起上訴。

一審合議庭認為，雖被害者指證有聽到曾男說：「我不是來看病的，我是來殺你的」，但在場護理師、助理均未聽到這句話，而是聽到「看你不爽很久了」。另外，曾男是趁江背對他洗手之際出聲提醒後，朝江的身體軀幹部位，但並未朝頸部、或自後朝其心臟、肺臟等重要臟器所在部位進行刺擊，被害者傷勢傷口甚淺，曾男若有殺人犯意，其傷口深度應不止於此，且若他真有殺意，自當緊追不放伺機攻擊，但他實際上是停留診間等候員警前來處理。

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合議庭並認為，曾於10月底某日，在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江○○殺人之主觀犯意...」等內容，並以不詳APP軟體設定在11月11日下午5時發布，內容提及「中國有荊軻，台灣有廖添丁與白米炸彈客」、「替天行道」，並稱其欲採取「正式行動」使他人「承擔痛苦」；合議庭則認為他發文動機，乃在於引發公眾關注、擴大聲量，以抒發其對司法判決的不滿，不能遽此判定他有殺人主觀犯意。

本案發生於去年11月11日下午2時26分許，曾佯以掛號病患身分進入輔大醫院診間，趁江漢聲為其診察完畢、正在洗手而背對他之際，口出：「我不是來看病的，我看你不爽很久了」即持美工刀朝江的下半身揮砍，致江抵擋時傷害；江漢聲趁隙逃離診間時，曾還朝江丟擲美工刀，所幸江漢聲閃避與即時逃離未遭擲中；一審合議庭認定曾主觀只有傷害犯意，斥責他所為造成被害者受傷，更造成醫療從業人員心生恐慌，判刑1年6月。

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