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    男大生狂歡後被誆餵「解酒液」失意識 慘遭學長3P性侵還拍片

    2026/06/07 12:37 記者蔡清華／高雄報導
    高雄市男大生受邀到KTV飲酒同歡至隔日凌晨，學長帶他進飯店，誆喝「解酒液」失意識慘遭性侵。（資料照）

    高雄市男大生受邀到KTV飲酒同歡至隔日凌晨，學長帶他進飯店，誆喝「解酒液」失意識慘遭性侵。（資料照）

    高雄市1名男大生2023年間受學長之邀到KTV飲酒同歡至隔日凌晨，學長帶他進飯店，誆喝「解酒液」失意識，慘遭學長及友人輪番性侵，過程還以手機拍攝錄影，被告李姓、黃姓學長被依「犯二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪」各處重刑。

    判決指出，被告李男與黃男為網路認識朋友，黃與A男為學長學弟。A男2023年間受黃姓學長之邀與李男等3人到KTV飲酒同歡至隔日凌晨1時許，李攜帶不詳成分之藥劑，在高雄市飯店房間內，向A男誆稱係解酒藥，食用後藥效發作失去意識，李對A男性侵時，還要求黃男在一旁錄影，事後李叫黃男「也上去錄一下素材」兩人輪流對A男性侵得逞。

    檢警還查出李男2024年間在桃園市同樣以不明藥劑、照相、錄影手法，性侵因藥效發作失去意識B男，案經A男、B男訴警提告，高雄地檢署檢察官偵查起訴。

    案經高雄地院一審依「犯二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪」判處李男處有期徒刑8年，及「以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪」處7年8月。黃姓男大生被判有期徒刑8年，黃上訴二審高等法院高雄分院，維持原判，仍可上訴。

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