信義夜店區深夜有偷拍狼！男涉從上往下拍女低胸 警依現行犯逮人

信義分局三張犁派出所派人處理疑似偷拍案。（記者姚岳宏攝）

台北市信義區松壽路商圈今凌晨發生疑似偷拍事件，凌晨2時許，1名女子情緒低落蹲在牆角邊啜泣，卻有一名男子突然靠近她，疑似從高處往下偷拍她低胸衣物內的隱私部位，信義警分局三張犁派出所獲報後趕赴現場，經被害女子當場指認並提告，警方立即將涉案的蘇姓男子依現行犯逮捕，並查扣手機，詢後移送北檢偵辦。

整起案件被PO上社群平台Threads，引發不少網友關注與討論，當時有另名男子拍下蘇男靠近她疑似偷拍過程，意外引爆兩派網友互槓，有網友提出疑問，認為既然雙方都身處公共場所，為何有人可以拍照記錄，而有人拍照就會被認定違法，「只是他（被逮者）手機比較爛，還要靠這麼近才能拉近鏡頭，你這邊是直播女生直接入鏡頭，最後還放到網路上」。

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另派網友則反駁，強調在公共空間雖無嚴格的拍攝限制，但若刻意拿手機針對他人的私密部位，已觸犯法律底線。

信義分局說明，轄區三張犁派出所是在凌晨2時44分左右接獲民眾報案，指稱松壽路周邊發生衝突事件，員警抵達現場了解狀況後，確認糾紛起因是蘇男涉嫌持手機拍攝民眾隱私部位，由於被害女子提告妨害秘密，員警立刻將蘇男上銬逮捕，並將查扣涉案手機。

警方完成初步偵訊，將蘇姓男子依涉嫌妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦，信義分局呼籲，民眾如發現有偷拍等不法行為，可撥打110報案，以維護自身權益。

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