為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    信義夜店區深夜有偷拍狼！男涉從上往下拍女低胸 警依現行犯逮人

    2026/06/07 12:37 記者姚岳宏／台北報導
    信義分局三張犁派出所派人處理疑似偷拍案。（記者姚岳宏攝）

    信義分局三張犁派出所派人處理疑似偷拍案。（記者姚岳宏攝）

    台北市信義區松壽路商圈今凌晨發生疑似偷拍事件，凌晨2時許，1名女子情緒低落蹲在牆角邊啜泣，卻有一名男子突然靠近她，疑似從高處往下偷拍她低胸衣物內的隱私部位，信義警分局三張犁派出所獲報後趕赴現場，經被害女子當場指認並提告，警方立即將涉案的蘇姓男子依現行犯逮捕，並查扣手機，詢後移送北檢偵辦。

    整起案件被PO上社群平台Threads，引發不少網友關注與討論，當時有另名男子拍下蘇男靠近她疑似偷拍過程，意外引爆兩派網友互槓，有網友提出疑問，認為既然雙方都身處公共場所，為何有人可以拍照記錄，而有人拍照就會被認定違法，「只是他（被逮者）手機比較爛，還要靠這麼近才能拉近鏡頭，你這邊是直播女生直接入鏡頭，最後還放到網路上」。

    另派網友則反駁，強調在公共空間雖無嚴格的拍攝限制，但若刻意拿手機針對他人的私密部位，已觸犯法律底線。

    信義分局說明，轄區三張犁派出所是在凌晨2時44分左右接獲民眾報案，指稱松壽路周邊發生衝突事件，員警抵達現場了解狀況後，確認糾紛起因是蘇男涉嫌持手機拍攝民眾隱私部位，由於被害女子提告妨害秘密，員警立刻將蘇男上銬逮捕，並將查扣涉案手機。

    警方完成初步偵訊，將蘇姓男子依涉嫌妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦，信義分局呼籲，民眾如發現有偷拍等不法行為，可撥打110報案，以維護自身權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播