殉職所長同一追緝路線 土城警緝毒當街開16槍2人掛彩

土城警方緝捕吳姓毒蟲，吳嫌高速在市區亡命逃逸，警方沿路連開16槍，但毒蟲仍逃逸2公里，自撞才落網。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警土城分局員警今天查緝吳姓毒蟲，卻遭毒蟲駕車衝撞拒捕，警方通報攔截圍捕，吳嫌拒捕時還衝撞警車，警員沿路連開16槍，追到金城路麥當勞前，毒蟲衝上人行道，撞毀兩輛機車後急停，被警方拖出車外壓制，兩名緝捕員警擦挫傷掛彩，警方在車上起出9顆咪酯毒煙彈、電子菸等證物，將毒蟲送辦。

值得一提的，警方追緝34歲吳姓毒販的路線，與殉職所長劉宗鑫當年追捕女毒蟲殉職路線完全接近，加上警政署、新北警方日前剛啟用劉宗鑫紀念牌，又傳出緝毒員警掛彩，加上毒蟲高速逃亡時，都經過人車稠密路段，質疑警方頻繁開槍、追捕，是否罔顧民眾安全等疑慮，讓警方再次繃緊神經。

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土城警分局說，專案警員今天上午9時15分，持搜索票到土城區立雲街5巷執行毒品案搜索吳姓毒販，吳嫌見警上前，隨即駕車高速逃逸，過程衝撞2名員警，員警見狀通報攔截圍捕，吳嫌衝撞員警駕車逃逸，過程中吳嫌持續逃竄，警方防止犯嫌脫逃、避免危害公共安全，員警沿路對吳嫌座車連開16槍，其中2警追捕犯嫌擦挫傷，經檢均無大礙，都未送醫。

據了解，吳嫌一路駕車逃逸土城區金城、和平路口，事故撞上人行道後停下被逮，車上起獲9顆依托咪酯菸彈、2支依托電子菸霧化器、微量愷他命等毒品，全案依毒品、公共危險罪及加重妨害公務等罪嫌逮捕，所幸無民眾受傷，另針對吳嫌逃逸時撞擊2輛民眾車輛則由交通分隊後續處置。

民眾指控，警方查緝時，只見歹徒亡命高速逃逸，警方從後追捕，罔顧一旁就是密集人車，加上毒蟲撞上速食店人行道，也有很大機率波及民政，認為警方可事後蒐證查緝，質疑為績效罔顧人命，也未落實比例原則考量。

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