基隆炸蛋蔥油餅「油鍋變火球」 燒穿車頂、波及藥妝店招牌

賣炸蛋蔥油餅餐車老闆，昨天下午在煎蔥油餅時，疑因油鍋高溫導致熱油不慎噴濺，整個油鍋瞬間引燃。（記者林嘉東翻攝）

一輛停在基隆市復興路上賣炸蛋蔥油餅的餐車，昨天下午老闆在煎蔥油餅時，疑因油鍋高溫導致熱油不慎噴濺，整個油鍋瞬間起火燃燒，火舌直衝天際，不僅燒穿餐車頂棚，連一旁藥妝店招牌也慘遭波及，所幸基隆市消防隊中山分隊就在附近，消防隊員第一時間趕往現場灌救，迅速控制火勢，才未釀成更嚴重傷亡。

目擊者指出，昨天下午3點多，炸蛋蔥油餅餐車老闆在煎蔥油餅時，油鍋突然起火燃燒，火舌伴隨黑煙直竄天際，餐車幾乎被火海吞噬，餐車老闆驚見油鍋起火後，與熱心民眾聯手合力拿出滅火器試圖朝油鍋噴灑；未料，火勢卻越燒越猛烈；過程中，老闆因為心急救火，手部也遭到輕微燙傷，幸送醫後並無大礙。

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還好餐車油鍋起火時，基隆市消防局中山消防分隊就在附近，消防隊員一看到餐車陷入火海，立刻出動消防車趕往現場。中山消防分隊分隊長高政晃率員趕抵後，先利用滅火器壓制火勢，隨後佈設水線持續灌救，短短幾分鐘內便將火勢完全撲滅，但整輛餐車已被高溫燒到變形。

高政晃表示，民眾若遇到油鍋起火，應立即關閉火源，再以鍋蓋完整覆蓋油鍋，並利用濕毛巾圍住鍋蓋邊緣阻絕空氣，靜置約5分鐘後再緩慢開啟；若過早掀開鍋蓋，空氣重新進入會導致火勢瞬間復燃；此外，使用滅火器時必須保持適當距離，切勿靠得太近，否則滅火器的高壓氣體容易將燃燒中的熱油噴濺四散，反而會導致火勢更加失控。

賣炸蛋蔥油餅餐車老闆，昨天下午在煎蔥油餅時，疑因油鍋高溫導致熱油不慎噴濺，整個油鍋瞬間引燃，火舌直衝天際，連一旁藥妝店招牌也慘遭波及，整輛餐車陷入火海。（記者林嘉東翻攝）

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