科技執法發威！桃園前5月查獲835件毒駕 績效全國第2

張男開車自撞分隔島，身上搜出依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

​​張姓男子（1）日於桃園市平鎮區駕車自撞分隔島，平鎮警方獲報到場，發現張男神情恍惚、舉止異常，經施以唾液快篩呈現陽性反應，並在現場起獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈及加熱桿，張男被依毒品及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後向桃園地院聲押獲准。

桃園市警察局全面加強取締毒駕，統計今年1月1日至5月31日止，共查獲毒駕案件835件，較去年同期34件增加801件；此外，在全國總取締件數6730件中，桃園市查獲件數占全國比例達12.4%，成效位居全國第2，僅次於新北市的1806件。

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警察局說明，​取締件數上升並非代表市內毒駕人口暴增，而是法規完善與執法工具的引進，過去因採驗程序繁複、時效性不足，導致許多案件流於黑數，今年因執法有據且工具到位，才讓隱藏的毒駕行為無所遁形。

警察局表示，​過去第一線員警在處理疑似毒駕案件時，常面臨採驗舉證的實務困境，為此，桃園市副市長蘇俊賓在去年6月行政院會中，向中央提出將唾液快篩納入警方執法工具的建議，獲得中央重視。​交通部隨後於同年11月19日公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19條之4，內政部警政署也於11月20日同步修正實施取締疑似施用毒品後駕車作業程序，正式將唾液快篩納入警方執法項目。

警察局表示，自今年1月起第一線同仁在法律授權與科技工具的輔助下，能更精準、即時地進行攔檢採驗，這也是今年查獲件數大幅提升的主因。

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張男涉嫌毒駕，開車自撞分隔島。（記者鄭淑婷翻攝）

張男涉嫌毒駕，開車自撞分隔島。（記者鄭淑婷翻攝）

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