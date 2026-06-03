反制「假訊息」亂選舉！最高檢拍板：全國重大案由北檢統籌處理

最高檢察署今邀集高檢署、各地檢署及相關部會召開研商會議，討論九合一選舉期間深度偽造假訊息的鑑識、下架及澄清處理流程。（記者劉詠韻攝）

因應九合一選舉期間深度偽造與假訊息風險升高，最高檢察署今邀集跨部會單位召開研商，決議全國各地檢署將全面成立「重大假訊息處理中心」，針對全國性重大深偽案件由台北地檢署統籌處理；同時建立包含科技鑑識、通報平台下架及刑事局啟動「停止解析」等處理流程，以全面防堵假訊息擴散。

最高檢今召開「檢察機關辦理妨害選舉案件有關深度偽造與假訊息處理參考流程」研商會議，由代理檢察總長徐錫祥擔任主席，並邀集高檢署、各高分檢與六都地檢署，以及中央選舉委員會、數位發展部、調查局、刑事局及台灣網路資訊中心（TWNIC）等單位共同研商。

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會中決議，各地檢署全面成立「重大假訊息處理中心」，統一強化選舉期間假訊息應處機制；涉及全國性重大深度偽造案件，則由台北地檢署統籌處理。檢察機關除得視案件需要適度發布新聞澄清外，也可通報平台業者下架，或由刑事局協助辦理停止解析等措施，以防堵假訊息持續擴散。

另依公職人員選舉罷免法第51條之3規定，深度偽造影音的受害候選人或擬參選人，可自行申請鑑識，並向平台業者請求限制瀏覽、移除或下架；中央選舉委員會也已提供相關申請書及流程圖，供當事人運用。

最高檢並要求刑事局及調查局持續強化深度偽造影音鑑識能量，與各檢察機關保持密切聯繫，確保選舉期間能迅速辨識、協查及溯源，降低假訊息對選舉秩序的衝擊。

最高檢察署。（資料照）

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