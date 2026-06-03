擁2TB兒少性影像！ 婦科醫師散布、蒐集不雅照 一審判4年8月

婦產科羅姓醫師。（取自羅男任職婦產科網站官網）

台南警方偵辦男子涉犯兒少性影像案件，揪出群組成員有一名婦產科羅姓醫師，前往診所搜索時，找出約2TB的兒少性影像，並有趁看診時蒐集2名兒童性影像行為，甚至利用參與疑似性侵害被害人驗傷採證機會，取得護理師所拍攝的4名兒童、1名成年女子裸露性器性影像。新北地院今依違反兒少性剝削防制條例及個資法，判處羅男4年8月徒刑。

台南市學甲警分局揪出羅姓醫師後，報請新北檢偵辦，去年11月6日持搜索票，前往羅男服務診所的值班室搜索，在其個人電腦主機C槽內發現800 GB兒少性影像，D槽也有300 GB，另於其隨身碟儲存870 GB兒少性影像，合計約2TB。

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檢警追查，羅姓醫師於2014年至去年間，大量取得多位少女、女童陰部照片並儲存；2020年間，加入多個由不詳成員組成的兒童及少年性影像群組，這些群組名稱均與「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字相關，以傳送、分享兒少性影像為主。

羅男加入後，將組內成員傳送兒少性影像上傳至記事本，讓成員均得以記事本閱覽該兒少性影像，藉此散布。

更扯的是，2016年至2018年間，羅趁其由國泰醫院薦送至台大醫院代訓期間，蒐集2名兒童裸露性器性影像；另利用參與疑似性侵害被害人驗傷採證機會，取得由護理師拍攝的4名兒童、1名成年女子裸露性器性影像，伺機下載儲存。

合議庭認為，羅男為滿足一己私慾，散布並蒐集、持有兒少性影像，犯行所生危害非輕，又趁其由國泰醫院薦送至台大醫院代訓期間，利用其身為醫師替兒童病患看診之便，及參與疑似性侵害被害人驗傷採證過程機會，蒐集兒童與成年女子性影像與個人，儲存電腦主機、隨身硬碟內，嚴重破壞醫病間信賴關係，且侵害被害人的隱私權甚鉅；並參酌他犯後坦承犯行，但未與被害人和解或賠償，判處4年8月徒刑。

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新北地院。（資料照）

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