為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超沒道義！27歲駕駛國5自撞 丟包2受傷友人翻護欄跑了

    2026/05/26 12:15 記者王峻祺／宜蘭報導
    白車車頭全毀。（警方提供）

    白車車頭全毀。（警方提供）

    國道5號今天凌晨發生一起離譜自撞車禍，27歲謝姓男子駕車載著2名友人，行駛於宜蘭路段途中，突失控連環撞擊內、外側護欄，未料車輛冒煙停下後，謝男竟不顧車內2名友人受傷，直接翻越護欄往191縣道方向拔腿狂奔，將好友「丟包」。目前警方全力追緝謝男到案，將依肇事逃逸等罪嫌偵辦。

    警方調查，今天凌晨0點42分，27歲謝男駕駛白色轎車行經國5，自頭城交流道上國道後南下羅東，原行駛在外車道，疑不明原因一路偏離至內車道，猛烈撞擊護欄後，車頭隨即冒出陣陣白煙；隨後車輛再度失控漂移，橫向滑行至外車道。

    白車直到再次撞擊外側護欄後停下，事故造成車頭及輪胎嚴重毀損，車內1男、1女乘客也因受到劇烈衝擊受傷，但令警方與救援人員困惑的是，肇事謝男在車禍後，不僅未報案，反而丟下受傷同行友人不管，趁著夜色翻過國道外側護欄，朝平面道路191縣道方向逃逸。

    警消獲報趕抵現場，將2名乘客送醫治療，對於駕駛逃逸原因，友人也百思不得其解，車內並未搜出不法物品，所幸2人送醫治療，均無生命危險。警方表示，謝男涉犯肇事逃逸且未將傷者送醫，目前已掌握謝男身分，正積極查緝到案說明。

    白車國5自撞，駕駛逃逸。（警方提供）

    白車國5自撞，駕駛逃逸。（警方提供）

    謝姓駕駛自撞後逃逸，留下2名友人。（警方提供）

    謝姓駕駛自撞後逃逸，留下2名友人。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播