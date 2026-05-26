超沒道義！27歲駕駛國5自撞 丟包2受傷友人翻護欄跑了

白車車頭全毀。（警方提供）

國道5號今天凌晨發生一起離譜自撞車禍，27歲謝姓男子駕車載著2名友人，行駛於宜蘭路段途中，突失控連環撞擊內、外側護欄，未料車輛冒煙停下後，謝男竟不顧車內2名友人受傷，直接翻越護欄往191縣道方向拔腿狂奔，將好友「丟包」。目前警方全力追緝謝男到案，將依肇事逃逸等罪嫌偵辦。

警方調查，今天凌晨0點42分，27歲謝男駕駛白色轎車行經國5，自頭城交流道上國道後南下羅東，原行駛在外車道，疑不明原因一路偏離至內車道，猛烈撞擊護欄後，車頭隨即冒出陣陣白煙；隨後車輛再度失控漂移，橫向滑行至外車道。

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白車直到再次撞擊外側護欄後停下，事故造成車頭及輪胎嚴重毀損，車內1男、1女乘客也因受到劇烈衝擊受傷，但令警方與救援人員困惑的是，肇事謝男在車禍後，不僅未報案，反而丟下受傷同行友人不管，趁著夜色翻過國道外側護欄，朝平面道路191縣道方向逃逸。

警消獲報趕抵現場，將2名乘客送醫治療，對於駕駛逃逸原因，友人也百思不得其解，車內並未搜出不法物品，所幸2人送醫治療，均無生命危險。警方表示，謝男涉犯肇事逃逸且未將傷者送醫，目前已掌握謝男身分，正積極查緝到案說明。

白車國5自撞，駕駛逃逸。（警方提供）

謝姓駕駛自撞後逃逸，留下2名友人。（警方提供）

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