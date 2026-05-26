向毒駕宣戰！彰化縣警局買1.55萬劑毒篩試劑抓毒駕

向毒駕宣戰！彰化縣警局大手筆採購毒篩試劑讓第一線員警加強路檢。（警方提供）

彰化市22日發生毒駕釀2死3傷慘劇，為遏止毒駕氾濫，彰化縣警局決定即日起第一線員警路檢使用快篩試劑檢測，只要駕駛呈毒品陽性反應或拒絕檢測，且呈精神恍惚、反應遲緩、步態不穩等情狀，即當場以現行犯逮捕、移置保管車輛並製單舉發，並建請司法單位預防性羈押；縣警局並大舉採購2400劑毒品唾液快篩及1萬3100劑毒品原物快篩試劑，全面充實執法量能。

彰化縣警局指出，為落實鐵腕執法，在勤務面部分，從23日起全縣8個分局全面動員同步啟動常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務，第一線員警將毒品唾液快篩及原物快篩試劑列為隨身應勤裝備，全面結合路檢與攔查。

請繼續往下閱讀...

警方強調，去年11月新制實施配發的768劑毒品唾液快篩，截至目前已使用180劑，檢測陽性123件，陽性比例高達68.3%，均在第一時間查扣車輛、攔截危害，並積極溯源追查供毒藥頭。為了激勵士氣，將從優提高行政獎勵，鼓勵同仁強力執法，縣警局這項鐵腕政策亦獲縣長及議會大力支持，今年獲追加預算105萬元，採購2400劑毒品唾液快篩試劑及1萬3100劑毒品原物快篩試劑，將於6月起分批交貨，全面充實執法量能。

彰化縣警局長陳世煌指出，毒駕造成嚴重傷亡，對肇事者吸毒後自知危險，又從事駕駛行為，罔顧他人生命及危害警察同仁執勤安全，給予最嚴厲譴責，其行為顯有「不確定故意殺人」，建議檢察官聲請羈押，法官從重量刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

彰化縣警局第一線員警加強路檢，只要駕駛呈毒品陽性反應或拒測即以現行犯逮捕。（警方提供）

毒駕肇事發生重大傷亡，彰化警方向毒駕宣戰。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法