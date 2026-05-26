毒駕男在警車前逆向遭逮 花蓮擴大臨檢抓毒、酒駕

61歲劉姓男騎士，竟當著警車面前大膽逆向行駛，遭員警攔查後，起獲海洛因及依托咪酯毒煙彈涉嫌毒駕。（民眾提供）

花蓮警分局昨執行全縣同步擴大取締毒駕專案，針對市區重點路段進行高強度攔查，不到兩小時內連續查獲毒駕與酒駕案件。其中61歲劉姓男騎士，竟當著警車面前大膽逆向行駛，遭員警攔查後，起獲海洛因及依托咪酯毒煙彈涉嫌毒駕；隨後警方又在市區攔獲轉彎未打方向燈的41歲李姓男子涉嫌酒駕。

花蓮警分局今指出，近期全國毒駕情事升高危害交通安全，警方秉持零容忍態度強勢執法。昨日凌晨1點多，分局員警在花蓮市國聯五路停等紅燈時，目擊劉姓男子騎乘機車直接逆向行駛，隨即趨前將其攔下盤查。

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員警在攔查過程中發現劉男神情有異，隨後在其身上起獲二級毒品依托咪酯煙彈、一級毒品海洛因2包，以及吸食器、提撥管、針筒等違禁品。經實施毒品試劑快篩，結果呈現陽性反應，確認劉男涉嫌毒駕，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送法辦。

不料毒駕案才剛處理完，不到2小時，再度在市區發現一輛汽車沿途行車搖晃，且轉彎時未依規定使用方向燈。警方直覺有異上前攔停，盤查過程中，41歲李姓男駕駛一下車便散發出濃厚酒氣，實施呼氣檢測，酒測值每公升達1.17毫克，已超過法定標準值，警方當場扣車，並把李男依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局強調，警方對於毒駕、酒駕等危害公共安全的行為，將持續秉持強勢執法態度，全面加強攔查取締與溯源查辦，絕不寬貸，呼籲駕駛人切勿挑戰公權力、心存僥倖以身試法。

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61歲劉姓男騎士，竟當著警車面前大膽逆向行駛，遭員警攔查後，起獲海洛因及依托咪酯毒煙彈涉嫌毒駕。（民眾提供）

花蓮41歲李姓男子開車未打方向燈遭警方攔查涉嫌酒駕。（民眾提供）

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