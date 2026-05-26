造謠蘇貞昌、陳時中靠疫苗貪污30億 吳子嘉今繳24萬罰金「免入監」

吳子嘉上午到案後已繳交24萬5000元易科罰金，免入監服刑。（記者劉詠韻攝）

美麗島電子報董事長吳子嘉，因指時任行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中在疫苗採購中「A了1億美金」、「白白貪污了將近30億台幣」，一、二審均依加重誹謗罪判刑8月、得易科罰金，全案定讞。高檢署將全案卷證發交台北地檢署後，北檢今通知吳子嘉到案執行；吳上午到案後已繳交24萬5000元易科罰金，免入監服刑。

判決指出，吳子嘉於2022年8月至9月間，接連在 YouTube 頻道「董事長開講」直播中宣稱「合約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺1億美金」、「陳時中是貪污犯」、「把定金匯了5000萬美金出去，結果德國人把合約寄還給他」等語。

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2023年5月，吳子嘉於政論節目粉絲見面會上指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」，事後相關影片更被剪輯，並冠上「爛到骨子裡 貪污 詐騙……靠疫苗A1億美金」等聳動標題上傳網路，引發社會熱議。蘇貞昌與陳時中事後提起刑事告訴。

吳子嘉辯稱，當時政府對疫苗採購資訊高度保密，外界難以得知內情，他基於監督公共利益立場發言，且消息來源來自上海復星醫藥在台代表王秉豐（原名王國綸）提供的微信對話紀錄及草約文件，自認已盡合理查證義務。

不過，法院審理時傳喚陳時中、前東洋藥品董事長林全、東洋總經理施俊良及關鍵證人王秉豐出庭作證。林全與施俊良均證稱，當時東洋與衛福部的採購案因數量與價格問題而流標，從未見過吳子嘉口中的「草約」。

法官勘驗王秉豐、上海復星主管黃獻輝的對話紀錄，發現其中關於「吳姓綠委找信東製藥、價格貴10美元」等核心內容，對話內文已明載僅是「據聞」。王秉豐也當庭坦承，自己的消息來源只有黃獻輝，並未再行查證，也從未向吳子嘉表示蘇貞昌或陳時中有從中獲取不法利益。

高院因此認定，吳子嘉所謂的「查證」，實際上與道聽途說無異，尤其「蘇貞昌、陳時中貪污1億美金」這類嚴重侵害名譽的指控，完全是吳子嘉自行推論得出的結論，欠缺任何具體證據支撐。

高院認為，吳子嘉身為具高度影響力的政治評論員，理應負有更高查證義務，卻仍以拼湊訊息指控他人貪污，相關內容與道聽途說無異，主觀惡意明確，因此駁回雙方上訴，維持一審判處合併應執行有期徒刑8月、得易科罰金，全案定讞。

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