獨家》毒駕躲查緝狂飆重創2機車騎士肇逃 重判6年2月

通緝犯郭聰傑涉毒駕、危險駕駛及肇事撞傷人後逃逸，台南地院以三項罪名共判他六年二月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

沒有駕照且因案通緝的男子郭聰傑，涉於2025年8月晚間在台南住處吸毒後，隔天下午駕車外出，被永康區警方發現通緝身分追緝時，郭男一路高速逆向行駛還闖多個紅燈，撞上兩名機車騎士身受重創，郭男肇事後還逃離現場。台南地院依毒駕、危險駕駛、肇事逃逸3罪共重判6年2月徒刑。

毒駕部分，郭男被一審判1年6月徒刑；危險駕駛3年6月徒刑；駕車肇事致人受傷逃逸罪，判處1年2月徒刑，共6年2月徒刑。

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判決指出，2025年8月28日晚間7點許，郭男在台南市住處吸食海洛因與安非他命毒品（吸毒部分另案判決），體內毒品尚未充分代謝，即於隔天（29日）下午2、3點許駕駛汽車外出，當天下午近5點許，開車行經台南永康區中山南路時，巡邏的永康分局員警發現郭男因案通緝身分，即趨前盤查。

當時車內放有依托咪酯喪屍煙彈1顆的郭男，擔心被查獲，拒絕停車受檢，駕車往中山南路行駛近正強街逆向、違規左轉，一路高速行駛，並在幾個交岔路口闖越紅燈，同日下午5點時，郭男人車行經永康自強路與高速一街二段交岔路口，再次闖紅燈撞上乘坐2名乘客的1輛機車，致機車上黃姓騎士與許姓乘客都倒地，身受多處嚴重傷勢與骨折，送醫治療，幸未致命。

郭男撞人闖禍後，仍駕車逃離現場，直到自強路與高速二街路口，才被尾隨追緝的員警攔停、逮捕，並從郭車內起獲喪屍煙彈與電子煙機具1個；採尿化驗部分，郭男體內毒品的可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命等濃度都遠高於政府法定標準。

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