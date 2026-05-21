環抱女友算性騷 人夫外遇卻告不成 律師揭「婚姻枷鎖」思維轉向

黃柏榮表示，戀愛關係中，法律越來越強調個體意願與身體自主；但婚姻制度中的忠誠義務與情感保障，則面臨重新定義。（律師黃柏榮提供）

一名男大生因從側後方環抱女友，遭校方性別平等教育委員會認定構成性騷擾，提起行政訴訟後仍遭法院認定處分合法；另有人妻控訴丈夫女性友人深夜通話、牽手互動侵害配偶權，法院則指不應承認「配偶權」概念，判決敗訴。律師黃柏榮分析，兩起案件的標準差異看似矛盾，實際反映司法近年對個人自主與婚姻關係的不同理解。

黃柏榮指出，在性平案件中，法院判斷始終圍繞「是否違反當事人意願」，即便雙方原本為情侶關係，若一方先前已表達不願再有肢體接觸，當下也立即推開、反抗，另一方仍持續從背後環抱，法院通常會認為已逾越身體界線。

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黃柏榮認為，「親密關係不是永久授權」，今天願意，不代表未來任何時刻都願意；過去曾有擁抱習慣，也不代表在爭執、冷戰或對方已明確抗拒時，仍可任意碰觸。司法實務目前對性騷擾的認定，已不再侷限於陌生人或職場權勢關係，而是著重行為是否違反對方意願，並造成冒犯、恐懼或壓迫感。

相較之下，另一件「侵害配偶權」敗訴，黃柏榮則指，過往民事實務並非毫無標準，法院通常會綜合判斷第三人是否明知對方已婚，雙方是否存在逾越一般社交分際的親密互動，例如性行為、同居、曖昧訊息、開房紀錄、出遊照片、牽手或長期深夜聯繫等，再進一步認定是否破壞婚姻共同生活，導致配偶受有精神痛苦。

不過，此次判決引發討論在於，法院不僅認定證據不足，更質疑「配偶權」概念，認為可能將婚姻理解為對人格的占有支配。黃柏榮說，支持與反對意見分歧：前者認為婚姻不應建立在控制之上，後者則憂心通姦除罪化後若再限縮侵害配偶權，受害一方恐更難救濟，並質疑婚姻保障是否因此被削弱。

黃柏榮表示，兩起案件某種程度上也反映當代法學思維的轉向，戀愛關係中，法律越來越強調個體意願與身體自主；但婚姻制度中的忠誠義務與情感保障，則正面臨重新定義與調整。

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