新人格鬥賽遭重擊 30歲工程師顱內出血亡

拳擊格鬥賽示意圖。（取自免費圖庫photo-ac）

30歲的陳姓工程師，上週末前往台北市松山區參加一間拳館舉辦的格鬥賽。在與同為新手的學員對打時，頭部數度遭擊中，隨後在擂台上發生腳步不穩等情況，裁判終止比賽後他在台下休息時又感到頭暈不適，在友人陪同下前往醫院掛急診，不料當天下午4點失去意識，經醫院緊急開刀後仍陷入昏迷，在全力搶救數日後，不幸於昨日上午9點多宣告不治。目前松山分局警方通知拳館廖姓負責人、當日對戰的27歲許姓選手等人到案說明，訊後依過失致死罪嫌函送偵辦。

警方調查，陳姓工程師是透過同學介紹，到松山區拳館報名上課，接受教練指導已有一年多。由於他屬於新人，因此被安排在接近中午11點的新人賽場次上場。在比賽時遭對手多次擊中頭部，隨後出現腳步凌亂、重心不穩的情形。裁判起初立刻喊暫停，在確認陳男意識清楚後恢復比賽。但在下一回合中，陳男仍持續明顯搖晃，裁判隨即決定終止比賽並宣布對手獲勝。

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據了解，陳男在賽前有簽署了解比賽危險性的同意書，且現場錄影畫面顯示，雙方選手皆有依規定穿戴護具，對手也沒有朝後腦等禁止部位進行違規攻擊。家屬在得知完整事發經過後，已表明對此不再追究。

警方昨日通知拳館60歲的廖姓負責人、當日對戰的27歲許姓選手、賽事裁判、拳擊教練與現場救護員等人到案說明並製作筆錄。全案訊後，將廖姓負責人與許姓選手依過失致死罪嫌函送偵辦，並已報請台北地方檢察署完成司法相驗，後續將由檢察官實施調查。

松山分局松山派出所副所長葉啟耀說明案情。（記者鄭景議翻攝）

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