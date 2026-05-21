台東詐團包民宿架設話務機房 假扮中國公安詐香港人 警逮9嫌

警方在台東鹿野某民宿查獲電信詐騙機房。（記者黃明堂翻攝）

​刑事警察局南部犯罪打擊中心（偵查第八大隊）19日會同台東縣警察局與屏東縣警察局刑警大隊，在台東地檢署檢察官張瑋芯的指揮下，聯手偵破了一起隱身於台東鹿野豪華包棟民宿內的詐騙集團機房案件。逮捕6男3女，他們假扮中國公安詐騙香港人，檢方聲請羈押，但法官認為嫌犯均坦承犯罪，昨晚裁定請回，僅郭姓主嫌因涉其它案件判刑確定，直接發監執行。檢方表示將抗告。

​據了解，該詐騙集團以一名79年次的郭姓男子為主嫌，他帶領包含自己在內的6男3女共9名成員，特地租下鹿野當地一間環境隱密且高檔的包棟民宿作為掩護，並在內部架設電信話務機房，集體假扮成中國公安，跨海對香港民眾進行詐騙。

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​經過警方長期蒐證與監控，見時機成熟於前天發動拂曉搜索，當場將郭嫌等9人逮捕歸案，並扣得大批話務機房相關贓證物。台東地檢署檢察官於訊問後，認為該集團9名嫌疑人涉嫌加重詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押，但法院裁定請回。

​台東地檢署特別呼籲，台東近年觀光產業發展蓬勃，旅宿業者應針對長租客人身分進行積極過濾，並主動關心其住宿期間的作息，保持高度防詐警覺性，切勿讓詐欺集團利用民宿或旅館作為掩護設立機房，共同維護台東觀光環境的純潔與良善。

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