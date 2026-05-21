台中警盤查路邊違停 失聯移工拔腿跑遭壓制送辦

台中太平分局員警，今天傍晚盤查一輛違規停車的自小客貨車，車上杜姓失聯移工心虛拔腿狂奔，當場遭警方制伏。（記者陳建志翻攝）

台中市警局太平分局新平派出所員警，今天傍晚5點多巡邏經太平區樹孝路時，發現一輛自小客貨車違規停車，上前盤查時，坐在副駕駛座的越南籍失聯移工杜姓男子（23歲），心虛下車拔腿就要跑，當場被員警壓制在地，清查後發現2024年就逾期居留至今，平日四處打零工賺錢，將他依違反《入出國及移民法》移送移民署專勤隊依法處置。

太平分局新平派出所的員警，今天傍晚5點巡邏經太平區樹孝路，發現一輛自小客貨車違規停車，立刻上前盤查，沒想到正要盤查女駕駛，坐在副駕駛座的杜姓男子（23歲）卻神色緊張，接著心虛打開車門拔腿狂奔，員警見狀立刻將他壓制在一旁的人行道上，並呼叫支援警力到場。

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員警將他帶回警局調查，發現他2024年就已經失聯逾期居留，平日四處打零工為生，今天是下班後和沒有逾期居留的女同鄉正要返回租屋處，警方將他依違反《入出國及移民法》移送移民署專勤隊依法處置。

太平分局表示，雇主應依規定聘僱外籍移工，如發現非法聘僱或失聯移工，應立即通報相關單位，以免觸法受罰。

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