孫安佐表姊涉愛情詐騙又被告 北檢今追加起訴

孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希。（取自林沐希IG）

孫安佐表姊林沐希（Ariel）因捲入愛情詐騙案，去年被台北地檢署起訴求刑5年。新聞見刊後，有其他被害人發現自己也掉入過林沐希編織的愛情陷阱，憤而對林提告。檢察官調查後認為，林女及集團成員蘇逸文等6人，涉犯加重詐欺等罪，今追加起訴。

檢察官調查，以蘇逸文、楊安仁、阮博辰等人為首的詐欺集團，成立潘朵拉、唯恩、金百盛等多家經紀公司，透過網路、友人媒介，找來不少年輕、貌美、身材好的小網紅或模特兒，有些還是上過通告的年輕正妹，甚至找上孫安佐表姊Ariel林沐希。

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詐團成員在各大交友網站物色目標，設計出一套網愛SOP，待被害人陷入情網後，在進行詐騙。且為了取信被害人，還會安排小模真身赴約；有些則以寫真集需要贊助，業績不夠可能影響出道等名義，要求對方大量購買寫真集。如果被害人未能支付款項，或提出質疑，集團成員就立刻封鎖對方。

此外，該集團為了吸引小模加入，提出月薪保底10萬元，純陪客每小時2千，若發生性關係，則一次2萬元；不少正妹受不了誘惑，進而協助詐騙。

據悉，孫安佐表姊林沐希假意與被害人交往，再以「欠債」、「家境困難」等理由博取同情，騙得47萬餘元；甚至以寫真集銷量未達標將被派去陪老闆等語，騙被害人掏出更多錢買單。

去年4月間，檢警展開多次搜索，拘提、傳喚該集團40多人到案，並起訴主嫌蘇逸文及16名小模，當中包括林沐希、張又蓁等人。經新聞報導後，又有被害人出面指控林沐希及張又蓁等人利用愛情詐騙。

檢察官調查後，發現共有4名被害人提出告訴，受騙金額最多高達51萬元，認定集團主嫌蘇逸文、阮博辰、楊安仁、周家聿及林沐希、張又蓁等6人，涉犯加重詐欺等罪，今追加起訴。

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