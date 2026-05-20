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    首頁 > 社會

    買碗螺螄粉也遇詐騙 警揭露「帳號凍結」話術

    2026/05/20 11:53 記者王捷／台南報導
    網購螺螄粉與養生壺，遭假賣家以帳號凍結為由誘騙匯款。警三分局解釋，這是最近流行的假網拍詐騙，民眾千萬要注意。（資料照）

    網購螺螄粉與養生壺，遭假賣家以帳號凍結為由誘騙匯款。警三分局解釋，這是最近流行的假網拍詐騙，民眾千萬要注意。（資料照）

    羅姓婦人在臉書購買螺螄粉，賣家誆稱該筆交易導致他的帳號遭平台凍結，並佯稱因手術急需用錢，要求羅女匯款3萬元以解除限制，羅女聽聞後深怕造成對方權益受損而一度緊張，所幸於匯款前到警三分局安中所諮詢，在警方提醒下，才放下心中擔憂，沒有陷入詐騙陷阱。

    另有林姓女子同樣在臉書購物遭遇詐騙手法，林女欲購買養生壺，私訊聯繫後，賣家提供假賣貨便連結要求其下單，林女依指示操作後，對方隨即謊稱因買家未實名認證導致帳戶異常，要求再匯款3000元，林女面對帳號凍結與金流異常等專業說法，當下也感到相當恐慌與不知所措。

    安中所副所長顏琦晉與員警杜峻愷、陳怡伶、陳正威，向民眾說明近期典型的假網拍套路，都是用金流異常、帳戶可能未被當作詐騙凍結，要民眾再匯錢，最好的辦法就是及時停止匯款，詐騙集團常利用社群平台張貼低價廣告，甚至提供假連結誘民眾操作網路銀行，網路購物務必循官方平台機制，切勿點擊來路不明之連結。

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