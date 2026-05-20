百億賭王林秉文遭槍殺 被控詐欺、洗錢法院已判公訴不受理

號稱「百億賭王」的林秉文。（資料照）

綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文，因捲入「88會館」郭哲敏的地下匯兌案涉及洗錢，2023年間被起訴，2024年底在法院審理期間棄保潛逃海外，法院沒收他的300萬保金並發布通緝，怎料，今年3月，林秉文卻在柬埔寨遭多名歹徒伏擊，外傳遭掃射29槍，頭部中5彈身亡，由於新北地院合議庭已透過戶役政資訊網站查詢確認林秉文已死亡，就他所刑法幫助詐欺取財、洗錢防制法幫助一般洗錢罪嫌部分，判決公訴不受理。

林秉文被控利用「PGTalk」的PG點數替詐騙集團洗錢129萬餘元，檢方在2022年間傳訊林後諭知300萬元交保，2023年間依違反洗錢防制法起訴林秉文，並請求從重量刑。

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法院審理期間，林秉文經法官4度傳喚，均無故未到庭，合議庭因此於2024年12月沒收他的300萬元保釋金並發布通緝，林還被調查局、刑事局列入外逃通緝犯名單。

林秉文在逃期間，高調開直播及PO文，宣稱自己逃亡不是規避官司，而需要時間處理個人私事，並嗆國民黨立委徐巧芯「回去時間是我自己來定，什麼時候輪到妳來幫我做主」等語。

當時，檢、警單位有消息指稱林男藏匿於美國洛杉磯，去年底又掌握他現身柬埔寨西港，疑似在當地跟中國籍人士一起投資經營酒店賭場與協助洗錢等，欲重起爐灶。

怎料，今年3月間，外媒報導，林秉文於3月23日晚間於柬埔寨西哈努克市1處偏僻路段遇襲，身中29槍，其中有5槍擊中頭部，槍手則駕車逃離；柬國迄今仍未公布是何人犯案。

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