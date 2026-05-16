7工人薪資糾紛工地開打 大安警追捕逮嫌扣毒

警方當場查扣彈簧刀、球棒、鐵棍、橇棒等多樣攻擊性器械。（記者鄭景議翻攝）

45歲王姓男子11日下午與多名工地同事，在台北市大安區仁愛路上一處工地因薪資問題爆發激烈衝突，雙方隨後持械大打出手。王男遭人圍毆導致臉部出血、身體多處受傷，涉案的6名男工則分乘兩部轎車逃離現場。大安分局警方獲報後立即啟動攔截圍捕，先後在信義區及內湖區將連姓男子等6嫌全數查緝到案，並在車內搜出彈簧刀及毒品，全案依法移送法辦。

大安分局敦化南路派出所表示，11日下午16時許接獲通報，稱仁愛路某處發生多人聚眾鬥毆。員警火速趕抵時，衝突已經平息，現場僅剩下負傷的王男，其餘涉案人員已分別跳上兩部轎車加速逃逸。警方隨即透過勤務指揮中心發布攔截通報，並利用監視器系統精準追蹤逃逸動線，隨後在信義區攔下第一部轎車，逮捕41歲連男、43歲賴男及44歲沈男；另一批警力則在內湖區截獲第二部轎車，緝獲30歲陳男、35歲劉男及42歲郭男。

請繼續往下閱讀...

警方隨後在兩部轎車內展開搜索，當場查扣彈簧刀、球棒、鐵棍、橇棒等多樣攻擊性器械，甚至還搜獲不法毒品。經警方初步釐清，這群男子平日均在同一個工地工作，當天因為工作分配及工資結算問題產生嫌隙，雙方碰面後一言不合，眾人情緒失控下竟各自拿出預藏在車內的工具展開大亂鬥。負傷的王男經救護人員送醫醫治後，所幸傷勢多為擦挫傷，並無生命危險。

全案在偵訊結束後，警方將王男及連男等共7人依涉嫌刑法妨害秩序罪及違反毒品危害防制條例，移請台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾遇有金錢或工作糾紛應秉持理性溝通，切勿意氣用事訴諸暴力，警方對於任何危害社會秩序與公共安全的違法行為絕對嚴查嚴辦、絕不寬貸，將持續強化治安查處以維護社會安寧。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法