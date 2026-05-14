攔截5億喪屍菸彈！海巡搗毀民宅毒窟 首見非管制依托咪酯酸製毒

彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義市一處透天民宅查獲製毒工廠。（彰化查緝隊提供）

海巡署偵防分署彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義市一處透天民宅查獲製毒工廠，攔截近千公斤、市值約5億的喪屍菸彈，阻止26萬人吸食，現場查獲毒品先驅原料，赫然發現有非管制化學物品「依託咪酯酸」，這也是首宗利用非管制化學物質「依托咪酯酸」轉化製造第二級毒品「依托咪酯」新興製毒手法。

彰化查緝隊調查發現，這次查獲製毒品工廠，從現場原料發現，竟有「依托咪酯酸」，這在台灣、中國都不是管制化學物質，但在台灣並無法透過正規管道買到，但30多歲蘇姓嫌犯供稱這批原料是從中國購買來台，讓製毒可以變成一條龍產線。

請繼續往下閱讀...

針對這次查緝行動發現的新興製毒手法，透過中國與台灣都沒有管制該原料，又從中國購買來台，查緝單位認為喪屍菸彈對的危害重大，海巡署目前正加速研擬提案，建請將 「依托咪酯酸」提出管制對策，或是納入列管品，從源頭阻斷。

彰化查緝隊指出，這次成功攔截近千公斤、市值約5億的喪屍菸彈，主要是在監控溯源當中，發現疑似毒品包裹，流向嘉義市一處透天民宅。眼見時機成熟，在嘉義地檢署指揮偵辦下，聯合嘉義查緝隊、中部分署第三、四岸巡隊、臺中市警局第三分局、臺南市警局第六分局、嘉義市調查站、嘉義市警察局刑警大隊等單位組成專案小組，成功執行緝毒專案，現場發現蘇姓男子，蘇男坦承製毒，供稱是從國外學來的手法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義市一處透天民宅查獲製毒工廠，攔下市值5億元的喪屍菸彈。（彰化查緝隊提供）

彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義市一處透天民宅查獲製毒工廠，赫然發現有非管制化學物品「依託咪酯酸」。（彰化查緝隊提供）

彰化查緝隊聯合檢調單位，在嘉義市一處透天民宅查獲製毒工廠，赫然發現有非管制化學物品「依託咪酯酸」。（彰化查緝隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法