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    涉侵占代理村長事務費 國民黨宜蘭縣員山鄉長張宜樺羈押禁見

    2026/05/13 17:44 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉貪被羈押。（記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉貪被羈押。（記者王峻祺攝）

    首次上稿 17:16
    更新時間 17:44

    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉侵占代理村長事務費，12日被檢調搜索約談，檢察官複訊後，連同前湖北村長李永和，今凌晨依違反貪污治罪條例「侵占公有財物罪」聲押，宜蘭地院認為2人有滅證及勾串之虞，下午裁定羈押禁見；依地方制度法規定，張宜樺將被停職，由宜蘭縣政府派員代理。

    2020年員山鄉中華村長許正東被罷免，張宜樺指派鄉公所專員黃清堯代理，隨後又委任代理湖北村長；張宜樺被控指派期間利用鄉長職權，要求黃清堯交出代理村長事務費，支付其他個人開銷用，代理近2年時間，檢方初估侵占公款上百萬元。

    檢方另查出，前湖北村長李永和因涉虛偽遷徙戶籍案，2年前被判當選無效解職，張派黃清堯代理後，黃被要求每月將剩餘代理村長事務費約4萬元，匯到已非村長的李永和帳戶內，李永和再拿現金給張宜樺，但對於動機及用途，張、李解釋不清，張宜樺更否認是「私用。」

    檢調昨早發動搜索，並約談張宜樺、財政課長程文杉、工友郭雪玲、李永和及去年離職的黃清堯等人，經檢察官複訊，郭雪玲、黃清堯各諭知10萬元、20萬元交保，程文杉請回，聲押張宜樺、李永和2人。

    檢方朝「侵占公有財物罪」偵辦，屬貪污最輕本刑5年以上重罪，法官審理後認為，張宜樺全盤否認侵占，但李永和坦承犯行，2人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及滅證的可能性，因此裁定羈押禁見。

    據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，代理村長於代理期間，可領取每月新台幣5萬元的事務補助費，主要用於支應文具、郵電、水電等因公支出，屬無給職村長的實質補助。去年鄉代會開會，有代表針對代理村長事務費流向提出質疑，要求公所提供黃清堯的薪資及事務費等相關資料。

    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺疑涉侵占代理村長事務費被羈押。（記者王峻祺攝）

    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺疑涉侵占代理村長事務費被羈押。（記者王峻祺攝）

    員山鄉長張宜樺、前湖北村長李永和2人被羈押。（記者王峻祺攝）

    員山鄉長張宜樺、前湖北村長李永和2人被羈押。（記者王峻祺攝）

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