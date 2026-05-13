罵李正皓「選舉蟑螂」判賠20萬 張智倫競選總幹事二審逆轉

國民黨立委張智倫競選總幹事張國炎辱名嘴李正皓（見圖）是蟑螂、三賤客，高等法院改判張國炎免賠。（資料照）

名嘴李正皓向法院提訴，國民黨立委參選人張智倫（已當選）的競選總幹事張國炎，在數個LINE群組中，PO影片指他是「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」及「有性騷擾前科退選」，向張國炎求償149萬9999元，一審新北地院判張國炎須賠償李正皓20萬元。高等法院認定雖具貶義，但仍屬選舉期間對公共事務與政治人物的評論範圍，不構成侵權，改判張國炎免賠，兩造不得上訴。

李正皓主張，2023年11月立委選戰期間，民進黨中和區立委參選人吳崢與張智倫選情激烈，張國炎於同年11月30日在多個LINE群組發布影片，指控李正皓是「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」及「有性騷擾前科退選」，李因此提告求償149萬餘元。

請繼續往下閱讀...

張國炎稱，影片並非他製作，他只是轉傳可受公評事項，且蟑螂不必然是貶抑詞，可形容特定人具有頑強、不屈不撓，且對候選人資格、能力的批評，應為可受公評之事；「蟑螂」、「三賤客」雖較刻薄，但屬受憲法保障的政治評論，且「性騷擾前科退選」也是眾所皆知的事件。

一審新北地院認為，「蟑螂」、「三賤客」依社會通念屬嚴重貶抑人格，逾越合理評論範圍，侵害李的名譽權。至於「性騷擾前科退選」部分，法院認為相關新聞僅憑對話截圖，真實性未經查證，無法證明李曾以私密影片威脅前女友；且李當時退選並非承認涉性平事件，而是為避免影響民進黨處理性平爭議，因此不能據此認定張國炎言論屬實，判張國炎須賠償李正皓20萬元。

張國炎不服判決提起上訴，高院認定，「性騷擾前科退選」部分，相關內容先前已廣泛見於多家媒體報導，張國炎基於公開新聞資料加以轉述，應可採信。

至於「民進黨選舉蟑螂」、「三賤客」等語，高院認為，雖有政治投機份子或造謠抹黑者、品行不端或愛耍手段等含義，屬貶義詞，但因當時正值選舉期間，政治言論具有高度公共性，李正皓身為參與選舉事宜的公眾人物，本就可受公評，認定相關言論尚未逾越合理政治諷刺與評論範圍。

高院判定，張國炎的評論涉及公共利益事項，經權衡尚屬適當的評論，認定不構成不法侵害，李正皓要求張國炎賠償20萬元，要無所據，改判李正皓敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法