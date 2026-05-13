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    中榮名醫涉「廠商代刀」起訴 患者無法行走楊孟寅竟回：那你就躺著啊

    2026/05/13 17:42 記者陳建志／台中報導
    中榮神經醫學中心名醫楊孟寅（右）、鄭文郁（左）主任被中檢查出，由醫材商代為向13名患者代刀手術，自己卻未刷手在旁邊看。（擷取自中榮官網）

    中榮神經醫學中心名醫楊孟寅（右）、鄭文郁（左）主任被中檢查出，由醫材商代為向13名患者代刀手術，自己卻未刷手在旁邊看。（擷取自中榮官網）

    台中榮總神經醫學中心名醫楊孟寅、鄭文郁主任，遭爆容留廠商在手術室代刀，台中地檢署今天偵結，兩人坦承2023年起前後2年多的時間，由陳姓、林姓等醫材商，替13名患者執行部分手術，檢方並查出，兩人除沒有刷手上刀（嚴格手部消毒），枉顧病患權益，其中並有5名患者術後未康復，甚至病情惡化，一名林姓患者因無法行走、工作，回診時楊孟寅竟建議「那你就躺著啊」。

    中檢查出，從2023年3月至2025年10月間，楊孟寅、鄭文郁兩人分別有7次、6次，由不具醫師資格的醫材廠商或業務，代為替13名患者執行部分手術，楊、鄭兩人卻在「手術負責醫生」一欄簽名。

    中檢起訴指出，兩人請廠商代刀時，頻有主刀醫師不在場、未刷手上刀、獨留廠商在患者旁執行手術，於廠商執刀時主刀醫師直接離開手術室，廠商執刀時醫師均在旁閒聊笑鬧等情形，若術中出現大出血、過敏休克等突發併發症，無法即時指揮調度採取醫療應變，且一旦發生醫療糾紛，病患難以釐清究竟是醫師失誤，還是供應商操作不當，增加求償難度，導致病患就診權益被罔顧，是對「醫師執照證明專業能力」此一社會公信力的根本背叛。

    中檢指出，楊、鄭兩人雖坦承犯行，但未對全部的犯罪所得吐實並繳回，且都辯解「未對病患造成實際損害」，但經詢問13名接受代刀手術的病患，其中有5名患者，均未因接受手術而康復，甚至病情惡化，一名林姓患者，因先在豐原醫院復健稍有好轉，轉至台中榮總尋求楊孟寅手術治療，想根治脊椎問題，但透過2次手術，花費不少手術費後，反而無法行走、工作、痛汗淋漓，但回診時卻僅得到楊「那你就躺著啊」的建議。

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