5/6 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落彰化、南投

5月6日開獎的今彩539頭獎開出2注，800萬獎落南投、彰化。（擷取自台彩官網、本報合成）

5月6日開獎的今彩539頭獎開出2注，由南投縣埔里鎮北門里北環路32號1樓「財運到彩券行」、彰化縣埔心鄉東門村中正路一段292號「興鑫鑫來投注站」開出。

第115000111期今彩539中獎號碼為「04、10、11、34、39」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共259注中獎，每注可得2萬元；參獎共9264注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1078注中獎，每注可得50元。

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第115000111期39樂合彩中獎號碼為「04、10、11、34、39」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共491注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8833注中獎，每注可得1125元。

第115000111期3星彩中獎號碼為「285」。壹獎共125注中獎，每注可得5000元。

第115000111期4星彩中獎號碼為「4381」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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