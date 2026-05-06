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    首頁 > 社會

    小班教學練手感 南所女收容人快剪技藝結訓

    2026/05/06 09:25 記者吳俊鋒／台南報導
    台南看守所為女收容人開辦快剪技訓，結業式時，實作驗收。（台南看守所提供）

    台南看守所為女收容人開辦快剪技訓，結業式時，實作驗收。（台南看守所提供）

    法務部矯正署台南看守所針對目前職場需求，首度為女收容人開辦快剪技訓，且採小班制，歷經5個禮拜課程，6名學員努力地為「同窗」理髮，勤練手感，通過實作驗收，順利結業。

    台南看守所表示，因應收客人刑期相對較短的特性，快速剪髮班採密集特訓方式辦理，課程時數雖然精簡，但著重學習態度的養成以及基礎技能的建立。

    南所提到，受訓者多自零基礎起步，於有限時間內專注投入、反覆練習，逐步掌握操作要領，並能實際為其他收容人進行剪髮服務，展現良好學習成效與自我突破。

    南所指出，課程進行期間，其他收容人主動擔任剪髮練模特兒，提供學員練習機會，在彼此支持與互助下，形成良好氛圍，不僅提升實務經驗，也讓職訓效益延伸至整體，進一步營造正向、穩定的環境。

    結業式進行實作驗收，現場由學員依個別指定課題進行剪髮，都順利通過。南所強調，學員在監時，會繼續為收容人剪髮，維持手感；指導老師也承諾出獄後，若需要再技術精進，願意提供協助，甚至幫忙媒合工作。

    台南看守所為女收容人開辦快剪技訓，學員們順利結業。（台南看守所提供）

    台南看守所為女收容人開辦快剪技訓，學員們順利結業。（台南看守所提供）

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