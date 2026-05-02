登北大武山意外滑落邊坡！女山友意識模糊 空勤吊掛送醫

女山友不慎滑落約6公尺深邊坡，情況緊急。（屏縣消防提供）

屏東縣政府消防局今（2）日清晨4時12分接獲報案，指有3人結伴登山，自泰武鄉北大武登山口前往舊筏灣途中，其中1名55歲劉姓女子不慎滑落約6公尺深邊坡，情況緊急。消防局立即派遣泰武、來義、潮州、內埔、萬丹分隊及特搜大隊，共計8車14人趕赴現場展開搶救。

搶救人員歷經山區崎嶇地形跋涉，於上午7時52分接觸到傷者，初步評估發現劉女意識模糊，疑有頭部或身體多處受創，隨即進行緊急救護處置。考量地勢陡峭、搬運困難，且傷勢有惡化風險，現場指揮官當機立斷申請直升機支援吊掛後送。

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救援團隊於8時16分先將傷者拖拉至較安全位置，持續穩定生命徵象後，再於10時36分成功將人員送抵吊掛點。空勤直升機於11時19分抵達屏東縣消防局特搜大隊，順利完成後送任務，後續由長治分隊救護車轉送高雄義大醫院進一步治療。

消防局呼籲，山區地形多變且濕滑，民眾從事登山活動應充分評估自身體能與天候狀況，並做好安全防護措施，以降低意外發生風險。

女山友不慎滑落約6公尺深邊坡，情況緊急。（屏縣消防提供）

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