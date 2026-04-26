假冒投資專家謝金河詐騙 車手取款25萬判1年1月

桃園趙姓男子擔任詐欺集團車手，假冒「投資專家謝金河」向民眾詐騙25萬，台中地院依詐欺罪嫌判處1年1月徒刑。（記者陳建志攝）

桃園一名趙姓男子（20歲）2024年8月加入暱稱為「拔草測風向」等人所組成的詐欺集團，並擔任詐欺車手，該集團假冒「投資專家謝金河」，招攬民眾下載APP投資，一名張姓民眾誤信，相約交付25萬元投資，由趙男出面取款，張男事後發現受騙報案查獲趙男，趙男在審理時坦承犯行，雖和被害人和解但未完成賠償，依犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。

判決指出，趙姓男子（20歲）2024年8月20日前，加入由暱稱為「清穆」、「拔草測風向」等人所組成的詐欺集團，並擔任詐欺車手，負責收取詐欺贓款，約定每天報酬為2千元。

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檢警查出，該詐欺集團以LINE暱稱「投資專家謝金河」向張姓民眾佯稱，可下載「SOCIETEGENERALE億融」APP操作投資獲利，張姓民眾信以為真，與詐欺集團成員相約2024年8月20日下午8點多，在台中豐原火車站前交付投資款25萬元。

趙男接獲指示出面取款，並持偽造的「億融投資有限公司國庫送款回單存款憑證」收據交付給張男，還在收款人欄位蓋上偽刻的印章，張男事後發現被騙向警方報案，循線查獲趙男。

台中地院審理時趙男坦承不諱，法官審理後審酌，趙男不循正途獲取財物，竟加入詐欺集團，擔任面交取款車手，並將款項交給上手，以製造金流斷點，掩飾遭詐騙款項的本質及去向，對社會治安及個人財產安全造成危害，雖與告訴人達成調解，但判決時尚未履行賠償，依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。

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