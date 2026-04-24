台中男偷翻女鄰居內衣褲 竟辯「想測生理反應」

台中地院判王男拘役30日，得易科罰金。（資料照）

台中市西屯區傳出鄰里騷擾案件，王姓男子長期對女鄰居行為越界，從頻繁探問日常作息，到擅自翻動住處外的貼身衣物，讓女子飽受壓力、最終報警求助，案經法院審理，認定已構成跟蹤騷擾，判處拘役30日，得易科罰金。

經查，王男自2023年起，長達近2年時間，幾乎每週多次主動向女鄰居詢問生活細節，包括工作地點、出門與返家時間等，互動頻率異常密集，起初看似一般搭話，但長期下來，已讓女子感到被監視與不適。

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情況在2025年6月進一步惡化，王男竟3度在女子住處外翻找洗衣籃，並拿取其貼身衣物查看，監視器畫面清楚拍下過程，儘管他辯稱只是「拿起來看一下就放回去」，仍讓被害人心生恐懼，擔心對方隨時可能出現在住處附近，生活嚴重受影響。

面對偵訊，王男坦承有翻動衣物，但否認跟蹤騷擾，並提出令人錯愕的說法，稱自己因性功能障礙，才會「好奇觀看男女內衣褲是否會產生生理反應」，甚至表示結果「沒有反應」，不過檢方認為，其行為已屬反覆騷擾與侵擾他人生活領域，依法提起聲請簡易判決。

台中地院審理時指出，王男多次接近女子住處並試圖接觸，已對被害人造成心理壓力與恐懼，影響日常生活安寧。雖然他在案發後搬離現場、未再持續騷擾，但犯後否認態度亦納入考量，最終依跟蹤騷擾罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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