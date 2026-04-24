性騷擾吃案還逼被害人道歉 北院斥蔡沐霖用「霸凌」鞏固權力

民進黨青年部前主任蔡沐霖。（資料照）

民進黨青年部前主任蔡沐霖（已除名），6年前於一名女黨工反映疑遭青年部陳姓資深專員性騷擾時，涉嫌吃案未提供被害人適當保護或協助，還對她說「你給人家燒到龜覽趴火、雄性動物追求異性，總會被傷自尊」等，並利用職權藉故在會議上對她飆罵三字經，要求她調往國際部、資遣或道歉。台北地院今依刑法強制罪，判其1年2月徒刑，可上訴。稍早，北院判決理由也隨之曝光。

合議庭認為，蔡沐霖身為政黨部門主管，對該名女黨工具有實質的人事考核及職務分配權限，當該名女黨工反映遭受同部門陳男之不當肢體接觸與騷擾時，蔡男不僅未履行《性別工作平等法》、民進黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法規定之糾正及補救義務，反而運用上命下從之權力關係，在辦公室及會議等場合，以言語羞辱、摔擲黨綱、當眾飆罵三字經等高壓手段，對女黨工為人格凌遲之職場霸凌。

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合議庭指出，蔡沐霖將該名女黨工受性騷擾並求助之舉歸咎於她自身，並提出調職、資遣、或向加害者道歉之三選一處置，客觀上形成足以壓制被害人意思決定之強暴及脅迫情勢，致使該名女黨工為求保住工作，被迫對無義務之行為道歉。

審理過程中，雖蔡沐霖辯稱僅是要求雙方「溝通」而非「道歉」，且主張其處置是為了解決該名女黨工之差勤問題。從時間高度契合、錄音內容佐證及證人證詞一致，合議庭認為被告辯詞不足採信。

合議庭審酌蔡沐霖身居高位，理應知悉其組織核心價值為保護年輕人與推動性平，卻怠於公平處置衝突，反而將霸凌作為鞏固權力秩序的工具。蔡沐霖無視該名女黨工因本案所受之長久精神痛苦。即便有自首減刑之適用，然考量其事後矢口否認、倒果為因，且迄今仍以「被害人」自居，毫無悔意，對法治秩序及性別平權價值均造成負面衝擊，判處其1年2月有期徒刑。可上訴。

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被控性騷擾吃案、霸凌被害人 綠青年部前主任蔡沐霖強制罪判刑1年2月

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