移民署表揚9位模範移民官 多項創新措施強化國境安全

移民署表揚九位模範移民官（記者劉慶侯翻攝）

移民署今（24）日舉行114年模範移民官表揚典禮，署長林宏恩親自主持。本次典禮計有9位模範移民官受獎，同步結合移民署初任簡任職與薦任9職等主管人員的布達及宣誓儀式，共有12名新任主管人員。

署長林宏恩致詞時特別肯定全體同仁在維護國家安全上的付出，並勉勵同仁面對工作上的考驗時，能持續精進專業素養及職能，落實人流安全管理。

請繼續往下閱讀...

典禮也特別邀請中華民國刑事偵防協會榮譽理事長辜仲立及理事長黃炳彰等重要幹部共同參與，刑偵協會對於移民署在打擊不法、守護國境的貢獻表示高度肯定，並期待移民署未來能持續推動治安工作。

林宏恩指出，114年度的模範移民官都是從眾多優秀競爭者中脫穎而出的傑出人才，其中得獎人國境事務大隊宋怡菁參與第四代自動查驗通關系統之規劃建置，成功簡化流程，節勞提升效能；秘書室王湘涵以專業嚴謹的態度與國會溝通，使移民署法規、政策推行更順暢，完善國安法制。

北區事務大隊張耿鈞將無人機導入查緝，使勤務事半功倍；移民資訊組郭明嘉則成功攔截駭客攻擊，捍衛資安；最後，國際及執法事務組藍玲玲藉由駐臺使領館協調連繫、洽簽自動通關與雙邊會談，促進國際合作，發揮外交綜合力量，維護國家安全。

為了讓這份榮耀更加圓滿，典禮後特別安排溫馨茶會，邀請獲獎同仁的親友到場，共同見證光榮時刻，感受移民署工作的意義與價值，現場充滿歡笑與感動，不僅彰顯移民署對人才的重視，更展現機關如大家庭般的溫暖情懷，為整場表揚典禮畫上完美的句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法